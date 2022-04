20 000 eiro par vizbulīti - dārzkopji gatavi maksāt galvu reibinošas summas par neprastu stādu

Zināma jau gadu simtiem

Vizbulītei ir sena vēsture – Eiropas dārzos un apstādījumos tā stādīta jau kopš 15. gadsimta; no 14. gadsimta saglabājies Anglijā tapis slavinājuma dzejolis šai puķei, bet 1596. gadā izdotajā "First Book of the History of Plants" (Pirmā grāmata par augiem) līdzās lietišķajai informācijai attēlotas arī dažādu krāsu vizbulītes. 19. gadsimts bijis pamatīgs vizbuļa kā dekoratīva auga uzplaukuma laiks Vācijā, bet 20. gadsimta sākumā mode mainījās – interese par šīm puķēm noplaka un atgriezās tikai ap 1980. gadu.

Milzu summa par stādiņu

Kopš tā laika selekcionāri daudzviet pasaulē cītīgi darbojas, lai radītu arvien jaunas vizbulīšu šķirnes. Piemēram, tiek krustotas eiropiešu vizbulītes ar Transilvānijas vizbulītēm, un rezultātā rodas jaunas krāsu kombinācijas un ziedu formas. Viena no jaunākajām Vācijā radītajām šķirnēm, kas iekarojusi popularitāti kolekcionāru vidū, ir ‘Orangette’ – vizbulīte ar oranžiem pildītiem ziediem, kas pirmajā mirklī atgādina miniatūras kliņģerītes.

Kvalitatīvi atsevišķu šķirņu stādiņi maksā savus 150 eiro. Taču tā vēl ir niecīga cena, jo ar hepatimāniju (aizraušanos ar vizbulītēm) pārņemti dārzkopji ir gatavi maksāt pat galvu reibinošas summas, lai tikai iegūtu savā kolekcijā vēl vienu neparastāku šķirni. Piemēram, Japānā, kur gan audzētāju, gan vizbulīšu šķirņu ir ļoti daudz (ap 700), nav retums, ka par vienu izcilu stādu samaksā 20 000 eiro.

Interesanti

Arī Baltijas un Skandināvijas valstīm pasaulē ir izplatījušies interesanti eksemplāri – divkrāsainas un ar pildītiem ziediem. Uzskata, ka tās ir mutācijas, kas veidojušās pēc Černobiļas AES avārijas 1986. gadā.