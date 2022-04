4 padomi, kā sagatavot velosipēdu jaunajai braukšanas sezonai

“Lai gan varētu šķist, ka velosipēds nepieprasa tik pat uzmanīgu tehnisko aprūpi kā automašīna, neveicot savlaicīgu apkopi, apdraudam ne tikai sevi, bet arī apkārtējos. Ja divritenis visu ziemas periodu stāvējis neaiztikts garāžas nomalē, to nepieciešams kārtīgi sagatavot drošai jaunās riteņbraukšanas sezonas atklāšanai. Velosipēdam noteikti būs vajadzīga tehniskā aprūpe, tomēr tik pat svarīga ir velosipēda apdrošināšana, kas pasargās no virknes nepatīkamu situāciju. Par to īpaši vērts aizdomāties pavasarī, kad, sākoties aktīvajai sezonai, apdrošinātāji nereti piedāvā izdevīgākus nosacījumus,” skaidro Gjensidige Latvija Īpašuma un personu apdrošināšanas produktu vadītāja Kitija Lase.

Pārbaudi velosipēda riepas!

Pēc ilgas velosipēda neizmantošanas, spiediens riepās noteikti būs krities, tāpēc jāsāk ar to piepumpēšanu. Svarīgi ir nepārsniegt ražotāja noteikto gaisa spiediena līmeni, kas norādīts uz pašas riepas, pretējā gadījumā riepa tiks sabojāta. Pēc riepu piepumpēšanas ir būtiski velosipēdam atļaut pastāvēt 24 stundas, lai pārliecinātos, ka riepām nav kāds caurums. Ja tomēr riepai atradies neliels caurums, to var censties salabot pats ar īpašiem, veikalā nopērkamiem remonta komplektiem, tomēr, ja bojājums ir lielāks, būs jāvēršas pie meistara. Tāpat nepieciešams pievērst uzmanību ne tikai riepai, bet arī ratam. Tas jāmaina, ja trūkst kāds spieķis, tam ir kāds bojājums, tas ir saplaisājis vai nolietojies.

Pārbaudi savu drošības sargu – bremžu sistēmu!

Velosipēdu bremzes vistiešākajā veidā rūpējas par ikviena riteņbraucēja drošību, tādēļ tās jāpārbauda vienas no pirmajām. Bremzes svarīgi pārbaudīt ne tikai pavasarī, bet visas braukšanas sezonas garumā. Sāc ar bremžu kluču pārbaudi – laika gaitā tie var nodilt, tādēļ savlaicīgi jādomā par to nomaiņu. Savukārt ikdienā to virsma jāuztur tīra. Netīri bremžu kluči mēdz ātrāk nolietot bremzēšanas virsmu, kā arī nolietoties paši, līdz ar to pašas bremzes zaudē savu efektivitāti.

Velosipēda ķēde – kā to kopt?

Velosipēda ķēde braukšanas procesā pastāvīgi dilst, tādēļ tā ir laikus jāmaina. Izstaipījusies ķēde pastiprināti deldē zobratus, tādēļ savlaicīgi nenomainot ķēdi var nākties ieguldīt papildu finansiālos līdzekļos arī jaunu zobratu iegādei. Lai ķēde braucienos kalpotu pēc iespējas labāk, tai jābūt kārtīgi ieeļļotai un tīrai. Šim darbam piemērotākā būs ūdens bāzes velosipēdu ķēžu eļļa, jo tā ne tikai veiks savu pamatuzdevumu, bet arī ķēdi ilgstoši aizsargās pret rūsu, kas būtiski samazina velosipēda ķēdes mūžu. Tomēr šajā gadījumā jāatceras teiciens – kas par daudz, tas par skādi. Ja uz ķēdes būs pārāk daudz slīdvielas, tai vieglāk pieķersies netīrumi.

Velosipēda lukturi un atstarotāji – esi pamanāms!

Lai arī pavasarī un vasarā saules gaismu varam baudīt daudz ilgāk, nereti gadās ar velosipēdu pārvietoties arī krēslā vai nakts stundās. Tamdēļ ļoti svarīgi parūpēties par velosipēda apgaismojumu, lai varam pamanīt šķēršļus un būt pamanāmi citiem. Velosipēda priekšējā daļā būtu jāatrodas baltajai gaismai, kas apgaismo ceļu, un tā aizmugurē vislabāk izvietot sarkanas krāsas lukturīti. Turklāt, ja šis lukturis mirgos, tas kalpos kā papildu drošības elements. Velosipēdiem, kas aprīkoti ar dinamiskajām rumbām, iespējams uzstādīt pastāvīgā apgaismojuma sistēmu, kur pats velosipēda vadītājs ar savu kustību ģenerēs strāvu velosipēda gaismas ķermeņiem un par baterijām varēs aizmirst.

Noteikti vērts atcerēties arī par velosipēda atstarotājiem. Lai velosipēdu padarītu pamanāmāku no sāniem, jārūpējas par papildu atstarotājiem riteņa spieķos. Savukārt, lai citiem satiksmes dalībniekiem riteņbraucējs būtu pamanāms arī no aizmugures vai no priekšas, pie velosipēda stūres vai zem tā sēdekļa nepieciešams pievienot papildu atstarotājus. Tāpat jāpārliecinās par esošo atstarotāju tehnisko gatavību sezonai, pārbaudot, vai tie brauciena laikā nenokritīs, vai tie nav saplaisājuši un vai tie vēl pilda savu atstarošanas funkciju.