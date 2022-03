Publicitātes foto

No dzīvokļa uz vasarnīcu: kā pielāgot brīvdienu māju pastāvīgai dzīvošanai

Attālinātajam darbam ir savas priekšrocības – pēdējos gados esam pielāgojušies un varam ne tikai strādāt no mājām, bet arī no jebkuras citas vietas. Pandēmijas laikā daudzas ģimenes ik pa laikam mainīja savu ierasto vidi, uzturoties un attālināti strādājot arī no savām lauku mājām vai vasarnīcām. Iespējams, ka dažas no ģimenēm nolēma pavisam pārcelties no pilsētas uz laukiem, pārvēršot un labiekārtojot vasarnīcu par savu pastāvīgo dzīvesvietu.