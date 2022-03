Tā kā ar dienas gaismu vien nepietiek, pilnvērtīgai augšanai stādiem vajadzīgs papildu apgaismojums – fitolampas, stāsta tirdzniecības tīkla “Kesko Senukai Latvia” produktu speciāliste Līna Spure.

Bez gaismas augi nevar izaugt

Fotosintēzes process, kas veicina pareizu augu gaisa daļu un sakņu sistēmas veidošanos, notiek tikai gaismā. Tā kā pavasara dienas vēl ir salīdzinoši īsas, talkā nāk specializētās fitolampas, kas ir ideāli piemērotas diedzēšanai. Tās domātas galvenokārt iekštelpām, taču ir izmantojamas arī siltumnīcās vai oranžērijās, un tas ir piemērots risinājums arī mazajām mājas siltumnīcām – katram plauktiņam var pievienot savu atbilstoša izmēra lampu, un šāda siltumnīca var funkcionēt ļoti efektīvi.

“Pieejamas divu veidu LED fitolampas – LED spuldzes un LED paneļi, kas piemērotas gan dārzeņu, gan garšaugu un ziedu audzēšanai. Spuldze būs vairāk piemērota atsevišķam podiņam vai kompaktai kastei, kur gaisma nepieciešama noteiktā virzienā, savukārt paneļi – lielākam skaitam augu uz plauktiem vai siltumnīcā, kur gaisma jāizkliedē lielākā platībā,” stāsta Līna Spure.

Galda lampa saules vietā

Fitolampas kļūst arvien vairāk pieprasītas, tāpēc paplašinās arī sortiments. Katrs var iegādāties savām vajadzībām atbilstošu lampu.

“Tiem, kas stādu audzēšanai pieiet nopietni, iesaku investēt kārtīgā lampā. Profesionālās LED platformas nenoliedzami prasa ieguldījumus – salīdzinoši nelielu, ap 40 centimetru garu lampu cena ir no 45 eiro, toties ar šādu ierīci varat uz visiem laikiem aizmirst par gaismas trūkumu saviem augiem. Ja audzējat vienu krokusu, lai vieglāk sagaidītu pavasari, pilnīgi pietiks ar atsevišķu fitospuldzi, ko var ieskrūvēt kaut vai parastā galda lampā – spuldze ir piemērota standarta E27 cokolam. Šāda gaisma nebūs tik vienmērīga, taču pilnīgi pietiekama pāris podiņiem vai mazai kastītei,” iesaka Līna Spure.

Augu var arī apgaismot ar divām trim šādām lampām no visām pusēm. Tāpat šobrīd var iegādāties fitospuldžu lentes, ko var pielīmēt, piemēram, virs minisiltumnīcu plauktiem. Šādas lentes ir viegli lietojamas, jo tām ir barošanas bloks ar USB ligzdu, tātad to darbināšanai pietiks ar mobilā telefona lādētāju.

21. gadsimta risinājums – gudrie dārzi

Tiem, kas vēlas izmēģināt inovatīvus risinājumus, ražotāji piedāvā gudros dārzus – īpašas kastes, kurās jau ir speciālas kasetes ar vajadzīgo augsni, mēslojumu un sēklām, gudrā laistīšanas sistēma, un to visu apgaismo dienasgaismas lampas. To priekšrocība salīdzinājumā ar parastajām fitolampām ir tieši gaismas veids: fitospuldzēs tiek izmantota ultravioletā gaisma, kas ir kaitīga acīm, taču baltā gaisma, kas iestrādāta gudrajos dārzos, šo problēmu novērš. Gudrie dārzi pieejami dažādos izmēros – gan tādi, ko nolikt virtuvē uz palodzes, gan krietni lielāki.

“Gudrie dārzi nav lēts prieks, paši mazākie maksā ap 40 eiro, taču tie arī nav paredzēti vienam stādu audzēšanas ciklam. Gandrīz visiem gudrajiem dārziem ir pievienotas kasetes ar sēklām, bet, kad augi izauguši, var iegādāties jaunu kaseti vai arī, domājot ilgtspējīgi, to pašu kaseti vēlreiz uzpildīt paša rokām,” iedrošina Līna Spure.

Kad daudz ir par daudz jeb kā augus neapdedzināt

Lielākoties ražotāju instrukcijas iesaka novietot fitolampu 20–50 cm augstumā virs auga. Tomēr Līna Spure atgādina – nav vienas receptes, kā pareizi novietot lampu; augs ir dzīvs organisms, tāpēc cilvēkam jāseko līdzi stādiņa labsajūtai.

“Tas no daudz kā atkarīgs – cik jaudīgu lampu esat iegādājušies, ko audzējat un cik daudz gaismas šim augam vajadzīgs. Svarīgi ievērot vienu principu: jo mazāks dēstiņš, jo tālāk no tā ir jānovieto lampa – pretēji tam, kā varētu šķist pirmajā mirklī. Gaismas avotu var pietuvināt, stādiņa paaugoties, bet jāskatās, kā augs reaģē, un jāuzmanās, lai to neapdedzinātu. Ja lapas izbalē vai vēršas prom no gaismas avota, lampa atrodas pārāk tuvu. Lapu izbalēšana nozīmē, ka lampa izdedzina visu hlorofilu, un augs cenšas sevi pasargāt, griežoties prom no gaismas,” stāsta Līna Spure.

Tā kā fitolampas sagādā lielu slodzi cilvēka acīm, ieteicams stādiņiem un lampai, ja iespējams, atvēlēt atsevišķu telpu vai arī izvēlēties gudro dārzu.