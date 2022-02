Praktiski padomi, kā savu māju sagatavot pavasara plūdiem

Plūdi var veidoties ilgstošu nokrišņu, sniega kušanas vai ledus sastrēgumu rezultātā, kad strauji ceļas ūdens līmenis un ūdens appludina riska zonā esošās dzīvojamās teritorijas. Šajā pavasarī ledus sastrēgumi, kas bieži vien rada strauju ūdens līmeņa celšanos, tiek prognozēti Daugavā, Gaujā, Ventā, Dubnā, Lielupē, Ogrē, Bārtā un upju apkārtnēs – piekrastēs un pļavās. Jāpatur prātā, ka plūdiem nav universāla risinājuma – dažus no tiem ir iespējams novērst ātri, savukārt citos gadījumos jādomā par pielāgošanos vai risku laicīgu novēršanu.

Parūpējies par savu mantu!

Gatavojoties laicīgi gaidāmajiem plūdiem, svarīgi izvērtēt, vai mājvieta atrodas riska zonā. Izvērtējot visus riskus, nākamais solis ir parūpēties par mājsaimniecībā esošajām lietām. Ja jūsu īpašumā ir privātmāja ar pagrabu, ir nepieciešams pārvietot mantas no pagrabtelpām un pirmajiem stāviem uz augšējiem stāviem vai labākajā gadījumā – uz bēniņiem. Jāpārliecinās, ka pagalmā un mājas tuvumā esošie priekšmeti ir nostiprināti, lai ūdens straume tos neaiznes tālāk vai pat neiznīcina. Tāpat nepieciešamības gadījumā jābūt gataviem atvienot elektrisko strāvu.

“Svarīgi ir atcerēties, ka pagrabs un mājas pirmais stāvs ir visneaizsargātākās mājas daļa, kas plūdu laikā cietīs visupirms. Tieši tādēļ nepieciešams parūpēties par to, lai elektrības avoti – vadi un pagarinātāji, ir laicīgi pārvietoti drošībā – uz kādu augstāku vietu. Kā arī uz sienām nepieciešams uzlikt blīvējuma produktus, piemēram, loksnes, kas pasargās no ūdens bojājumiem. Pagrabā vērtīgi uzglabāt arī tvertnes sūkni, kas palīdzēs likvidēt gruntsūdeņus un pasargāt jūsu pagrabu no applūšanas,” skaidro Gjensidige Latvija Īpašuma atlīdzību vadītājs Dmitrijs Neilands.

Sagatavo savu evakuācijas komplektu

Ja laikapstākļu prognozes liecina, ka gaidāmi nokrišņi vai atbildīgie dienesti brīdina par applūšanas risku, nepieciešams laicīgi ieplānot pārtikas rezerves iegādi. Tas ir svarīgi, jo, smagi applūstot lielākai teritorijai, pārvietošanās iespējas var būt ierobežotas. Ja jūsu īpašumā ir mājsaimniecība, ir jāparūpējas arī par īpašumā esošajiem mājlopiem, mājdzīvniekiem, kā arī par viņu barības nodrošināšanu plūdu periodā. Ja dzīvniekus nav iespējams uz plūdu periodu pārvietot uz kaimiņu sētām vai kādu drošāku lokāciju, ir ieteicams savlaicīgi griezieties pēc palīdzības savā pašvaldībā.

Savukārt, ja dzīvojat plūdu riska zonā, ir jāapzinās, ka lielāku plūdu gadījumā var rasties nepieciešamība evakuēties. Lai evakuēšanās process nebūtu haotisks, ir nepieciešams iepriekš parūpēties par to, kuras lietas ņemt līdzi evakuācijas gadījumā. Šādā gadījumā necaurlaidīgā iepakojumā būtu jāsapako dokumenti, nauda, vērtslietas, kabatas lukturītis, medikamenti, apģērbs un apavi. Ir savlaicīgi jānodrošinās arī ar rezerves baterijām kabatas lukturītim un jāuzlādē mobilie tālruņi, lai nepieciešamības gadījumā paziņotu glābšanas dienestam par nepieciešamo palīdzību zvanot uz 110. Atbildīgie dienesti parūpēsies par evakuāciju un nogādās iedzīvotājus viesnīcā.