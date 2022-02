Svarīgas nianses, kas jāzina, iegādājoties elektrisko birsti, lai nekaitētu zobiem

Vispirms izpēti tīrīšanas tehnoloģiju – ir mehāniskās, skaņas un ultraskaņas zobu birstes.

Mehāniskās elektriskās zobu birstes ir visizplatītākās. Pirms vairāk nekā 60 gadiem tādas sāka ražot cilvēkiem ar ierobežotu motoriku un pacientiem ar ortodontiskajām brekešu sistēmām. Darbības princips ir vienkāršs – uzgali ar sariem darbina elektriskais motoriņš, sari pulsē un rotē turp un atpakaļ, notīrot zobu virsmu un masējot smaganas. Salīdzinoši nelielo svārstību biežumu, 2000–3000 minūtē, kompensē saudzīgā tīrīšana; tai faktiski nav lietošanas kontrindikācijas. Tāpēc mehāniskā elektriskā zobu birste, iespējams, ir labākais variants vairumam lietotāju, tostarp cilvēkiem, kas tādu iegādājas pirmo reizi.

Skaņas elektriskās zobu birstes svārstību biežums ir 18–40 tūkstoši minūtē. No mehāniskajām tās atšķiras ar uzgaļa izstiepto formu un augstfrekvences ģeneratoru motoriņa vietā. Sari kustas noteiktā amplitūdā, svārstību frekvences veido viendabīgu pastas, gaisa un ūdens maisījumu un palīdz iztīrīt grūti aizsniedzamas vietas un zobu starpas. Sari veic pierastās slaukošās kustības no smaganas uz zoba malu, kā tīrot ar jebkuru citu zobu birsti.

Ultraskaņas zobu birstes motoriņš un speciāla pjezokeramiska plātne rokturī rada ultraskaņas viļņus ar svārstību biežumu 1,6 MH. Tāpēc sari uz birstes tīrošās galviņas kustas tik ātri (līdz 100 000 000 svārstību minūtē), ka ar neapbruņotu aci to nav iespējams saskatīt. Tādas augstfrekvences svārstības palīdz ne tikai likvidēt zobu aplikumu, zobakmeni un notīrīt grūti aizsniedzamas vietas, bet arī saudzīgi masē smaganas un dezinficē mutes dobumu.

Diemžēl šīm ierīcēm ir virkne kontrindikāciju, piemēram, ultraskaņas birstes nedrīkst lietot cilvēki ar venīriem, plombām un kroņiem, jo tās veicinās plombas vai venīra izkrišanu. Turklāt ultraskaņa var provocēt iekaisumu dziļajos audos, tāpēc no šīm zobu birstēm jāizvairās tiem, kas sirgst ar periodontītu, gingivītu, parodontītu. Vēl viena kontrindikācija – zema kalcija koncentrācija uz zobiem, kas ir kariesa priekšvēstnesis; ultraskaņas iedarbība var izraisīt emaljas bojājumu. No šīs ierīces lietošanas jāatturas grūtniecēm un cilvēkiem, kuriem ir kardiostimulators vai audzējs, tāpēc, pirms pērc, konsultējies ar savu stomatologu. Taču visādi citādi ultraskaņas zobu birste ir viskvalitatīvākā zobu tīrīšanas ierīce.

Bērniem patiks!

Īsts atradums ir bērnu elektriskās zobu birstes. Vecāki zina, ka pārliecināt atvasi vairākas minūtes no vietas cītīgi tīrīt zobus nav vienkārši. Ieinteresēt bērnu ar zumošu, spilgtu ierīci komiksu vai multeņu stilā ir cita lieta – tā bērnu ir vienkāršāk iesaistīt procesā, turklāt zobu birste padara lielāko daļu darba.

Dr. Apines zobārstniecības klīnikas zobārste Māra Valdmane uzskata: “Var jau teikt, ka zobu birstei nav nozīmes, ja vien zobi tiek tīrīti. Esmu absolūta elektrisko zobu birstīšu fane, un mani bērni tās lieto jau no agras bērnības. Turklāt šīs zobu birstes neļauj krāpties – tajās ir taimeri, kas signalizē, kad zobi iztīrīti. Ja bērns nevēlas tīrīt zobus, elektriskā zobu birste ir labs pamudinājums, jo tām ir piesaistītas aplikācijas ar spēlēm, multfilmām...”

Kā tīrīt zobus ar elektrisko zobu birsti?

Pirms tīrīšanas jāpārbauda birstes galviņa – sariem uz tās jābūt izvietotiem vienmērīgi, tie nedrīkst būt nosmailināti, salauzti vai nodiluši. Zobu birstes uzgalis, lietojot ik dienas, kalpo aptuveni trīs mēnešus. Laiks gan katram ražotājam var atšķirties; vairums aprīko uzgaļus ar nolietošanās indikatoru.

Nākamais solis – zobu birstes sagatavošana. Pēc saru samitrināšanas uzklāj mazliet pastas (zirņa lielumā). Arī pasta jāizvēlas ne tikai pēc garšas, bet atkarībā no tā, kādu rezultātu vēlies sasniegt – balināt emalju, samazināt zobu jutību, atveseļot smaganas vai kompleksi rūpēties par mutes dobuma veselību. Pēc tam domās sadali mutes dobumu četrās zonās – augšējā, apakšējā, kreisajā un labajā. Tīrīšanu sāc ar vienas zonas ārējo daļu – pieliec birsti pie smaganu līnijas un velc to uz zoba virsmas pusi. Galvenais – izvairīties no pārmērīgas spiešanas, kas var novest pie emaljas vai smaganu bojājuma (dažiem modeļiem ir sensors, kas regulē spiedienu uz zobu). Pēc tam, kad pilnībā notīrīta ārēja daļa, var pāriet uz iekšējo, tad uz zobu virspusi. Jātīra visas zonas, veltot katrai ne mazāk par 30 sekundēm.

Pievērs uzmanību!

Uzgaļi. Tos var iegādāties atsevišķi. Daži no tiem efektīvāk noņem aplikumu, citi labāk balina emalju vai ļauj notīrīt mēli un atveseļot smaganas. Vairumam modeļu ir viens uzgalis, bet ir arī ierīces, kuru komplektācijā ietilpst divi vai trīs uzgaļi, dārgākiem ir pat četri un vairāk. Vēl uzgaļi var atšķirties pēc saru cietības, un ir arī speciāli uzgaļi bērniem. Viena no elektriskās zobu birstes priekšrocībām ir tā, ka var iegādāties vienu ierīci, bet lietot vairāki cilvēki – jānomaina tikai uzgalis.

Režīmi. Vienkāršākiem modeļiem ir tikai viens, sarežģītākiem – divi vai trīs režīmi. Var būt režīms jutīgu zobu tīrīšanai, emaljas balināšanai, mēles tīrīšanai. Dažiem modeļiem ir pat četri un vairāk režīmi, kā arī ar saru vibrācijas ātruma pārslēgs.

Spiediena sensors. Tas ar skaņu vai vibrāciju ziņos, ka birsti zobam piespied par stipru. Dažos modeļos pie pārāk liela spiediena atslēdzas pulsējošas kustības un darbojas tikai rotējošā galviņa.

Taimeris. Šī funkcija ļauj veltīt tīrīšanai tieši tik daudz laika, cik nepieciešams. Modeļi ar taimeriem aprīkoti ar skaņas vai vibrosignāliem ik pēc 30 sekundēm (tieši tik ilgs laiks nepieciešams vienas žokļu zonas tīrīšanai).

Interesanti

Pirmās zobu birstes ar sintētiskajiem sariem parādījās pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados un kļuva par īstu revolūciju zobu kopšanā. Sintētiskie sari ir vieglāk apstrādājami, tie ir cietāki, mīkstāki, elastīgāki un atšķirībā no dabiskajiem kalpo daudz ilgāk, nekļūstot par barotni baktērijām.