Noderīgi padomi darbam no mājām: kā izveidot omulīgu mājas biroju

"Funkcionalitāte un komforts ir īpašības, kurām obligāti ir jāpiemīt pat vismazākajai darba telpai. Ātrāk paveicamiem darbiņiem varam izmantot mājoklī esošās telpas, kas nav pielāgotas darbam. Piemēram, sēžot dīvānā, var atbildēt uz kādu e-pastu. Taču garām darba stundām šāda vide nav piemērota. Ir jānodrošina pēc iespējas piemērotāki darba apstākļi, jo ilgtermiņā strādāt vidē, kas nav ergonomiska un pietiekami apgaismota, ir neveselīgi, un tas mazinās arī produktivitāti.

Tāpat kā mēs rūpējamies par to, lai bērniem būtu piemērota vieta mācībām, mums būtu jārūpējas, lai arī mūsu darba vide būtu atbilstoša – mūsu mājas jau tagad kalpo plašākam aktivitāšu klāstam un tās ir attiecīgi jāpielāgo," uzsver interjera dizainere Katrīne Ernestsone.

Kā iekārtot savu darba vietu mājās

Atrodi īsto vietu. Labākā vieta mājas birojam ir pati klusākā. Tai nav jābūt atsevišķai telpai. Pie ēdamgalda vai virtuves galda var nolikt ergonomisku krēslu un nodrošināt vajadzīgo apgaismojumu. Var pat meklēt neparastākus risinājumus un pārvērst darba vietā neizmantotu telpas daļu – brīvo stūri kāpņu zonā vai kādā mantu glabātavā. Protams, ja šīs vietas ir pielāgojamas un atbilstošas.

Nodali vietu darbam. "Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā atdalīt darba vietu no istabas, ir izmantojot aizslietņus, aizkarus vai plauktus. Šis risinājums ir ļoti noderīgs un nodrošinās neitrālu fonu videozvaniem, it īpaši, ja istabā ir personīgās mantas, kuras nevēlies visiem rādīt. Tāpat šādi iegūsi vairāk privātuma, ja telpā atrodas arī citi ģimenes locekļi," iesaka dizainere.

Visa pamatā – ergonomika. Pat ja birojs ir iekārtots mājās, mēbelēm jābūt ergonomiskām. Citiem vārdiem sakot – drošām, veselību veicinošām un ērtām. Katrīne piebilst: "Krēslam ir jāsniedz pienācīgs atbalsts – tam ir jābūt ar regulējamu augstumu, atzveltni, sēdekļa slīpumu un roku balstiem. Savukārt, regulējams galds ļaus mainīt pozīcijas starp sēdēšanu un stāvēšanu. Ķermenim ir jābūt aktīvam. Tas uzlabos pašsajūtu un mazinās nogurumu."

Apgaismo darba vietu. Papildus vispārējam apgaismojumam, piemēram, griestu lampām, svarīgi ir nodrošināt arī labas galda lampas. Tādējādi gaismu būs iespējams novirzīt tieši tur, kur tā visvairāk ir nepieciešama. "Laba gaisma uzlabos ne tikai labsajūtu, bet padarīs arī darba vidi drošāku. Vairāki gaismas avoti nodrošinās lielāku komfortu un palīdzēs ietaupīt elektroenerģiju, jo iespējams ieslēgt tikai tajā laikā nepieciešamo gaismas avotu. Tas arī ļauj izmantot gaismu, netraucējot citiem telpā esošajiem cilvēkiem," stāsta interjera speciāliste.

Parūpējies par enerģijas avotiem. Izmanto organizatorus, kabeļu vadības kastes vai iebūvētus risinājumus – piemēram, kabeļu sistēmu, kas atrodas galda vai darba lampā un kurā ir iebūvēts tālruņa lādētājs. Tas ļaus uzlādēt ierīces jebkurā brīdī un vienlaikus uzturēs birojā kārtību. Dažādi āķīši vai magnētiskais nažu statīvs, kuru var radoši pielāgot jebkurai videi, parūpēsies, lai lādētāji un austiņas atrastos savā vietā.

Atbrīvojies no liekā. "Parasti mums ir daudz lietu, kas aizņem potenciāli brīvo vietu mājoklī, kuru iekārtot darbam. Ja neesam pietiekami organizēti, lieki pavadām laiku meklējot nepieciešamo priekšmetu – tas palēnina darbplūsmu. No otras puses, tā kā darba vieta parasti atrodas dzīvojamā istabā, mēs nevaram aizpildīt visu istabu ar papildu mēbelēm darbam," atzīst interjera speciāliste.

Viņa iesaka izvēlēties daudzfunkcionālas mēbeles, izmantot maksimāli sienas, uzstādot dažādas plauktu kombinācijas, kā arī izmantot mobilos risinājumus. Piemēram, pārnēsājamās mēbeles uz riteņiem ļaus ātri transformēt telpu un savlaicīgi "atslēgties" no darba. Vēl viens būtisks faktors – neaizmirst visu sakārtot. Izmanto dažādus atdalītājus, ko ievietot atvilktnēs, lai uzturētu tās kārtībā, kā arī mantu uzglabāšanas kastes, lai paslēptu lietas plauktos.

Padari mājas biroju omulīgu. Lai vēsākos rītos būtu silti, turi tuvumā pledu. Ja iespējams, maksimāli izmanto dienasgaismu, pagriežot galdu pret logu. Lai izvairītos no staigāšanas šurpu turpu uz virtuvi, izveido "uzlādes vietu" darba vietas tuvumā – paplāti vai galdu uz kura novietot veselīgas uzkodas, tasi tējas un ūdens pudeli, lai neaizmirstu uzņemt nepieciešamo ūdens daudzumu.

Katrīne Ernestsone dalās ne tikai ar praktiskiem padomiem, bet arī ar piemēru, kā palīdzējusi pārveidot darba telpu jaunajam pārim Agnesei un Mārtiņam no Ogres. Abiem viena no dzīvokļa telpām ir pārvērtusies arī kopīgā birojā. Pāris atzīst, ka sākotnēji istabas interjers viņu pamatvajadzības apmierināja, taču nesen nācās to mainīt. Iepriekšējais mantu uzglabāšanas risinājums jau bruka kopā, istaba bija tumša un nepavisam nebija ērta strādāšanaI diviem cilvēkiem. Apskati fotogaleriju un atklāj, kā interjera dizainere radīja funkcionālu mājas biroju, kas atspoguļo īpašnieku personību un aizraušanos ar astronomiju.

