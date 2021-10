Kā uzglabāt banānus svaigus ilgāku laika posmu?

Banānu uzglabāšana iekštelpās

Banānu uzglabāšanas apstākļi ir atšķirīgi atkarībā no to nogatavošanās pakāpes. Ja no veikala esi iegādājies zaļus un vēl negatavus banānus, ieteicams tos uzglabāt istabas temperatūrā, taču lai saglabātu ilgāk svaigus nogatavojušos banānus, tos ieteicams uzglabāt vēsā telpā un ne tiešos saules staros. Piemērota uzglabāšanas temperatūra šādiem banāniem ir 13°-14°C, kas ļaus saglabāt to svaigumu ilgāku.

Kā uzglabāt banānus, ja tie ir nogatavojušies un mizu rotā pirmie brūnie plankumi?

Kad banāni ir bijuši atklātos saules staros, kļuvuši mīksti un brūnāki, nav par vēlu to svaiguma paildzināšanai. Kad banāni ir nogatavojušies, tos ir ieteicams novietot uzglabāšanai ledusskapī. Leduskapja vēsā temperatūra paildzinās par pāris dienām banānu lietošanas termiņu. Tai pašā laikā ir svarīgi atcerēties, ka nenogatavojušos banānus nevajag novietot ledusskapī, jo aukstās temperatūras ietekmē tiek apturēts nogatavināšanās process. Atceries, ka banāniem patīk vienatne, tāpēc leduskapja plauktā nenovieto tos blakus citiem augļiem, piemēram, āboliem.

Savukārt, ja apzinies, ka banāni jau ir kļuvuši brūni un tuvākajās dienās nevēlies iekļaut savā ēdienkartē, tos iespējams nomizot, sagriezt gabaliņos, ievietot aukstumizturīgā iepakojumā un novietot uzglabāšanai saldētāvā. Šādā veidā banānus varēs iekļaut kā piedevu pat mēnesi pēc to ievietošanas saldētāvā kā sastāvdaļu dažādiem smūtijiem vai ceptiem desertiem.

Ko darīt ar banāniem, kas ir nomizoti?

Banāni ir augļi, kas nereti redzami uz augļu paplātēm vai kā piedeva augļu salātos. Ja banāni ir nomizoti un sagriezti, tie ir pakļauti skābekļa ietekmei un ātrāk paliek brūni, tādējādi arī mazinot savu pievlicību. Lai saglabātu tos pēc iespējas svaigākus, ieteicams uzsmidzināt tiem citrusaugļu, piemēram, apelsīnu vai citrona sulu, kas vienlaikus būs kā garda piedeva augļu salātiem.

Ko darīt, ja banāni uzturā bijuši par biežu?

Mēdz teikt – kas par daudz, tas par skādi. Ja jūti, ka banānus vairs nevēlies ēst svaigā veidā, tad no tiem iespējams pagatavot patiesi gardu desertu – banānmaizi, kas būs pa spēkam kā ēdiena gatavošanas entuziastiem, tā arī cilvēkiem, kas pirmo reizi izmēģinās roku maltītes gatavošanā.

Banānmaizes recepte, iedvesmojoties no “Maxima” kulināriem

Tev nepieciešams:

4 vidēja lieluma nogatavojušies banāni

75 g kausēta sviesta

150-200 g brūnā cukura

1 ola

1 tējk. šķidrā vaniļas ekstrakta

1 tējk. cepamā soda

šķipsniņa sāls

1 tējk. malta kanēļa

1/2 tējk. malta muskatrieksta

165 g miltu

Pagatavošana:

1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem.

2. Nomizo banānus un kārtīgi tos samīci. Pievieno izkausētu sviestu un labi masu samaisi.

3. Pievieno brūno cukuru, labi sakultu olu, vaniļas ekstraktu un garšvielas. Kārtīgi visu samaisi.

4. Pieber cepamo sodu un sāli. Samaisi. Pakāpeniski pievieno miltus un vienlaicīgi maisi.

5. Masu liec labi ietaukotā cepampannā.

6. Cep 50 līdz 60 minūtes. Ik pa laikam ar irbulīti pārbaudi banānu maizes gatavību.

7. Kad gatava, ņem ārā un atdzesē