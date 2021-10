Kā radās zābaksmērs?

Šis gads ir gana nozīmīgs apavu kopšanas jomā – aprit 120 gadu, kopš liela pavērsiena šajā ziņā; savulaik to dēvēja pat par revolūciju. Proti, 1901. gadā Berlīnē tika patentēts pirmais mūsdienīgais apavu krēms jeb zābaku vikse. Tas, kas mums tagad šķiet gluži pašsaprotama lieta, tolaik, spriežot pēc presē rakstītā, izsauca milzu ažiotāžu.

Līdz 20. gadsimta sākumam apavu krāsošanas un spodrināšanas līdzekļus gatavoja aptuveni pēc šādas receptes: “Ņem sēru, sodrējus, sīrupu un melasi, to visu samaisa ar ūdeni pabiezā putrā un jau jūtami sažuvušā stāvoklī iepilda plānskaidu kārbā.” Rezultāts gan nebija nekāds iepriecinošais – maisījumā esošā sērskābe ātri vien padarīja apavu ādu sausu un to sabojāja. Turklāt šī pasta, it sevišķi lietū un sniegā, daudz mazākā mērā turējās uz apaviem, bet vairāk gan noķēpāja kungu bikses un dāmu garo svārku apakšmalu.

Lai gan jau tolaik zirgu iejūga piederumus un sedlu siksnas mēdza ieziest ar vasku, nevienam acīmredzot vēl nebija ienācis prātā arī apavu viksi pagatavot uz vaska bāzes. Pirmais, kas par to iedomājās, bija ķīmiķis Filips Ādams Šneiders, kurš pēc sava sievasbrāļa nāves stājās viņa vietā un kopā ar Frīdrihu Kristofu Verneru vadīja Maincas vaska preču rūpnīcu Werner&Mertz. Viņš sameklēja visus toreiz pārdošanā esošos un kvalitātes ziņā pabriesmīgos zābaksmērus un izanalizēja to ķīmisko sastāvu. Un nepagāja ne gads, kad šajā rūpnīcā tapa pirmais apavu krēms.

Arī nosaukums tam atradās tikpat ātri – tā kā šīs firmas galvenais birojs atradās ielā, kas bija nosaukta kūrfirsta Ertāla vārdā, tad, daudz neprātojot, jaunmodīgajam izstrādājumam piešķīra nosaukumu Erdal un 1901. gada 28. septembrī to reģistrēja Berlīnes patentu valdē. Vēl pēc diviem gadiem par apavu krēma simbolu tika izvēlēts tēls no brāļu Grimmu pasakas – Varžu ķēniņš. Tolaik pasaku tēlu izmantošana dažādos logo nebija nekāds retums, un šajā konkrētajā gadījumā tas vēstīja pasaulei, ka jaunais produkts sargā apavus tikpat labi, cik vardi pasargā tās āda – viss slapjums notek nost. Laika gaitā Erdal varde gan ir mainījusi krāsu – no zaļas pārtapusi par sarkanu. Arī tās sejiņā ievilcies smaids, kādu sākumā nemanīja, bet pati figūriņa kā simbols joprojām rotā šīs firmas ražotos apavu kopšanas produktus.

Saistītās ziņas Kā viegli izžāvēt slapjus apavus? Cerot uz vasaru: kādi apavi šobrīd ir modē Soli pa solim: kā gadu gaitā mainījies sportisko apavu snīkeru stils