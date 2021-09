Ar kaķiem ir citādi – tie nav tik sabiedriski, taču, ja dzīvnieks nevēlēsies cilvēka klātbūtni, tad to darīs zināmu, aizejot prom. Ja cilvēks nesekos un neuzbāzīsies, arī kaķis būs pilnīgā mierā ar jaunajiem apstākļiem. Kā vienu no mājās strādāšanas plusiem veterinārārste min to, ka, esot tik bieži kopā ar mājdzīvnieku, saimnieks var pamanīt izmaiņas tā veselībā. Ja iepriekš cilvēks pārradās mājās vēlu un agri no rīta gāja prom, varēja neievērot, ja kaķis kasās vai kas cits viņu nomāc.

Ņem vērā, ja mājās ir kaķis!

Veterinārārstes praksē pagājušā gada pavasarī bija vairāki gadījumi, kad kaķi mocījās ar neizskaidrojamu siekalošanos. “Tas bija tajā laikā, kad cilvēki sāka ļoti intensīvi dezinficēt rokas. Un pēc tam, neko ļaunu nedomādami, paglaudīja savu mīluli. Dezinfekcijas līdzekļa ķīmiskās vielas uz kaķa kažoka radīja šo siekalošanos,” skaidro Lita. Rūpīga roku mazgāšana ir alternatīva roku dezinfekcijai. Ņem to vērā, ja tev mājās ir dzīvnieki!

Varbūt paņemt sunīti?

Vairums no mums tagad daudz vairāk laika pavada mājās un sāk apcerēt domu par kaķa vai suņa iegādāšanos. Veterinārārste apstiprina, ka, sākoties pandēmijai, interese bijusi tik liela, ka dzīvnieku patversmēs bija novērojams pat suņu deficīts. Arī tagad daudzi ir izlēmuši par labu dzīvniekam, taču, vai ir pareizi tā rīkoties, Lita gan šaubās. Suns vai kaķis jāņem tikai tad, ja cilvēks spēs par dzīvnieku pienācīgi rūpēties arī pēc tam, kad atgriezīsies ierastais dzīves ritms. “Labāk ir dzīvnieku nepaņemt, nekā paņemt to bezatbildīgi,” norāda veterinārārste.

