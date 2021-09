Pēdējais laiks izmazgāt plīša rotaļlietas - izmanto katru saulaino dienu!

Nav ieteicams rotaļlietas žāvēt telpās (izņēmums varētu būt vienīgi karsta pirtstelpa), jo ilgstošā mitrumā vairojas baktērijas un mantiņas sāk nepatīkami smakot. Pat svaigā gaisā dažkārt paiet vairākas dienas, līdz rotaļlietas pilnībā izžūst.

Pirms rotaļlietu mazgāšanas izpēti, kas rakstīts uz etiķetes – vai to vispār drīkst mazgāt un kā to darīt. Ir tādas mīkstās rotaļlietas, kuras atļauts mazgāt tikai ar rokām. No mikrošķiedrām vai frotē ražotās droši var mazgāt veļasmašīnā.

Foto: Shutterstock

Dari tā!

● Pirms mazgāšanas rotaļlietai noņem visas atsevišķās detaļas – siksniņas, drēbītes, baterijas.

● Pārbaudi, vai nav atirusi kāda vīle. Aizšuj to, lai pildījums netiek laukā.

● Ieliec rotaļlietu smalkveļas mazgāšanai paredzētā maisiņā vai spilvendrānā.

● Izmanto maigu mazgāšanas līdzekli, nelieto sintētisko veļas mīkstinātāju.

● Izvēlies programmu, kurā ūdens temperatūra nav augstāka par 30 grādiem.

● Pēc izmazgāšanas žāvē svaigā gaisā, vislabāk saulē; rēķinies, ka līdz pilnīgai izžūšanai var paiet vairākas dienas.

