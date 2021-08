Viesistabas remonts soli pa solim: pirms sāc, ir skaidri jāzina, ko vēlies

Izmēri katru mēbeli!

Pirms ķerties pie demontāžas, ir skaidri jāzina, kādai jābūt jaunajai viesistabai. Svarīgi pārdomāt interjera risinājumus, izvēlēties stilu, nolemt, ar kādām un cik lielām mēbelēm telpu iekārtosi, kur atradīsies televizors, kondicionieris un cita tehnika. Jāizlemj arī, kādus apdares materiālus izmantosi, vai mainīsi logus un durvis, liksi siltās grīdas. Īpaši svarīgi ir pārdomāti izvietot apgaismes ķermeņus, rozetes un slēdžus, taču izdarīt to var tikai tad, ja ir skaidrs, kur atradīsies galvenās funkcionālās zonas un mēbeles.

Vislabāk nākotnes viesistabas izskatu atainot plānā. Īpaši svarīgi tas ir, ja istaba ir maza un jāizsver katrs centimetrs, piemēram, lai mēbeles telpā savietotos tā, kā iecerēts. Ja nav ticības saviem spēkiem, lūdz palīdzību interjera speciālistam.

Atkarībā no tā, kādu remontu – kosmētisko vai kapitālo – plāno, darbi atšķirsies. Kosmētiskais remonts paredz virsmu pārkrāsošanu, logu, durvju un mēbeļu nomaiņu, bet kapitālais – elektroinstalācijas nomaiņu, starpsienu demontāžu vai izveidošanu.

Plānojot kādu elementu nojaukšanu, laikus jāiegūst attiecīgo instanču atļaujas.

Remonts sākas ar visu mēbeļu iznešanu no telpas, pēc tam ķeries pie demontāžas. Sienas viesistabās bieži ir apdarinātas ar tapetēm, kuras nav grūti noņemt. Ja, strādājot ar špakteļlāpstiņu, tas tomēr nepadodas, tapetes var nedaudz samitrināt vai izmantot speciālo tapešu noņēmēju. Krāsu no sienām labāk noņemt ar speciāliem šķīdinātājiem (esi uzmanīgs!). Grīdas segumu (linoleju, laminātu, parketu) noņemt nav grūti, taču, ja parkets ir labi saglabājies un iekļaujas dizainā, atstāj to, taču pārsedz. Pēc tam parketu vari noslīpēt, tādējādi iegūstot faktiski jaunu grīdas segumu. Ja grīda bijusi klāta flīzēm (reti, bet gadās), ar saviem spēkiem ne vienmēr tiksi galā; iespējams, būs jāmeklē meistars.

Ja dizaina projekts paredz starpsienu veidošanu vai esošo sienu nojaukšanu, viesistabas apvienošanu ar lodžiju, tad visi darbi jāizpilda šajā posmā. Plānojot kādu elementu nojaukšanu, laikus jāiegūst attiecīgo instanču atļaujas.

Sagatavošanas posmā vajadzētu tikt galā arī ar elektroinstalāciju. Ja plāno to mainīt, bez sienu urbšanas un kabeļu ielikšanas neiztikt. Urbumi garantē ne tikai lielāku drošību, bet arī glītāku izskatu – virsmas būs vieglāk izlīdzināt. Lai nekļūdītos, vadies pēc izveidotā projekta, kur norādīti visi apgaismojuma punkti un elektroierīču pieslēgumi, lai vēlāk nevajadzētu pagarinātājus un vadu slēgumus. Rozešu un slēdžu iekšējo daļu montē uzreiz un nosedz, bet pēc apdares darbiem uzstādi dekoratīvās uzlikas.

Melnā apdare: sienas, griesti, grīda

Pirms nobeiguma apdares sienu, griestu un grīdu virsmas rūpīgi jāizlīdzina. Jāsāk ar sienām – izlīdzini tās ar apmetuma javu. Vislabāk to uzklāt visai virsmai. Parasti izmanto ģipša apmetumu, tomēr ņem vērā, ka tas žūs salīdzinoši ilgi un šajā laikā ar sienām neko nevarēsi darīt; 5–6 cm biezs slānis nožūs pēc 15–20 dienām. Apmetumu labāk klāj vienā kārtā; ja nepieciešamas vairākas kārtas, noteikti sagaidi iepriekšējās pilnīgu nožūšanu. Tā kā apmešana ir netīrs un ilgs darbs, daži dod priekšroku kam vieglākam – sienu izlīdzināšanai ar rīģipsi. Šis risinājums der viesistabām ar ļoti nelīdzenām sienām un pietiekamu platību, jo rīģipsis ar karkasu to samazinās.

Lai grīdas segums viesistabā būtu ilgmūžīgs un praktisks, tas ir jāizlīdzina ideāli.

Ģipša javu izmanto arī defektu un plaisu izlīdzināšanai griestos. Pēc tās uzklāšanas un nožūšanas virsma jānoslīpē un jānogruntē. Taču griestus sagatavot var ne tik rūpīgi, ja plāno likt piekaramos vai uzvelkamos. Šīs konstrukcijas montē jau remonta beigu stadijā, kad veikta grīdas un sienu tīrā apdare.

Speciālisti iesaka pēc apmetuma darbiem montēt apkures sistēmu, izņemot pašus radiatorus, kā arī kondicioniera iekšējo bloku, ja plāno pārveidot apkures sistēmu un montēt kondicionieri.

Kad pabeigti visi apmetuma darbi un izveidotas komunikācijas, pienācis laiks grīdas izlīdzināšanai. Lai grīdas segums viesistabā būtu ilgmūžīgs un praktisks, tas ir jāizlīdzina ideāli. Visbiežāk tam izmanto šķidru smilšu cementa javu (šo metodi dēvē par slapjo; tas ir lētāks variants, kaut arī žūst salīdzinoši ilgi). Sausā un pussausā metode ir tehnoloģiskākas un ātrākas, taču dārgākas. Ja grīdai viesistabā nepieciešama tikai neliela korekcija, labāk izmantot uzlieto grīdu. Ja istabā plāno silto grīdu, tas jādara tieši šajā posmā. Ekonomijas un drošības nolūkos zem mēbelēm grīdu labāk nesildīt, tāpēc ir tik svarīgi skaidri zināt mēbeļu izvietojumu.

Šajā posmā maina arī logus un durvis. Ja jaunie elementi pārklāti ar aizsargplēvi, labāk to nenoņem, līdz pabeigti visi apdares darbi. Ja aizsargplēves nav, logus un durvis vari aizsargāt ar polietilēna plēvi un līmlenti.

Tīrā apdare: tapetes, koks, betons

Kad virsma ir nošpaktelēta, noslīpēta un nogruntēta, vari ķerties pie apdares. Ja griestus esi izlēmis izlīdzināt ar rīģipsi, aizdarini šuves starp plātnēm, lai virsma ir pilnīgi līdzena. Griestus var krāsot jebkādā krāsā, balsināt, izmantot dekoratīvo apmetumu vai griestu tapetes.

Ja dizaina projekts paredz veidot vairāklīmeņu iekārtās konstrukcijas, izmantot līstes vai uzvelkamos griestus, tos labāk ierīkot pēc sienu un grīdas apdares – tā neveidosies netīrumi.

Ar sienu apdari paša spēkiem praktiski vari tikt galā ar jebkuru segumu, piemēram, tapetēm, kuras nevajag uzlūkot par banalitāti un garlaicīgu variantu, jo mūsdienās plašais piedāvājums ļauj panākt jebkādu noskaņu un pat izlabot dažas nepilnības telpā. Viesistabā lieliski iederēsies ekoloģiskās un vienkārši uzlīmējamās flizelīna tapetes, tekstila tapetes radīs mājīgu noskaņu, bet korķa tapetes ir viens no dabiskākajiem sienu apdares veidiem.

Lielisks apdares variants ir dekoratīvais apmetums. Šādas sienas būs neitrāls fons mēbelēm un aksesuāriem, bet ar citas krāsas akcenta sienu var iegūt interesantu interjera risinājumu. Daļu sienas viesistabā var apdarināt ar dekoratīvu akmeni, piemēram, zonu pie kamīna, dīvāna, televizora vai ēdamgalda. Var izmantot dēlīšus, MDF paneļus vai laminātu, interesantu efektu var panākt ar mīkstiem sienu paneļiem, flīzēm, spoguļflīzēm, audumu un citiem materiāliem, kas atbilst izvēlētajam stilam.

Grīdas segumam svarīgi atrast līdzsvaru starp vizuālo pievilcību un ekspluatācijas kvalitāti. Jāatceras, ka grīdas segumam jābūt vienkārši kopjamam, tāpēc šai telpai iesaka laminātu un paklājsegumu. Masīvkoka dēļi un parkets ir dārgi materiāli, taču, rūpīgi kopjot, tie kalpos ilgi. Kompromisa variants cenas ziņā ir parketa dēļi. Mīksto grīdas segumu ruļļos viesistabās izmanto retāk, taču, ja šī telpa paredzēta pārsvarā ģimenes sanākšanai, tā ir lieliska izvēle. Ēdamzonas noformēšanai var izmantot akmens vai keramikas flīzes. Mūsdienīgākais risinājums ir lietā betona grīdas – tās ir ilgmūžīgas un praktiskas.

Kad izveidotas grīdas un griestu virsmas, var likt grīdas līstes un griestu karnīzes, bet pēc tam pabeigt elektromontāžas darbus – uzlikt rozetes, elektrības slēdžus, montēt kondicioniera iekšējo bloku.

Iekārto: saskaņo, taču nepārblīvē

Pēc apdares darbiem pienāk interesantākais remonta posms – mēbeļu un aksesuāru izvietošana. Kā jau sākumā teikts, mēbeļu izvietojums jāsaplāno jau remonta sākuma stadijā, lai nepiedzīvotu nepatīkamus pārsteigumus. Saprotams, ka visām mēbelēm jāatbilst pēc izmēra, krāsas un stila, jābūt harmoniski saskaņotām, izgatavotām no kvalitatīviem un nekaitīgiem materiāliem.

Taču vēlmē izgreznot viesistabu ir svarīgi nepārkāpt robežas, citādi telpa izskatīsies pieblīvēta un ne pārāk ērta, lai tur uzturētos ilgāku laiku.

Viesistabā noteikti jābūt dīvānam, žurnālgaldiņam, grāmatu un trauku plauktiem, televizora un mūzikas aparatūras mēbelei. Jāparedz arī vairāki klubkrēsli vai pufi, kumode un darba galds, ja nav atsevišķa kabineta, ēdamgalds ar krēsliem un citas lietas. Ja platība ļauj, viesistabā var organizēt vairākas funkcionālas zonas; tās var sadalīt, izmantojot mēbeles. Ja viesistaba ir tagad populārajā atvērtajā plānojumā kopā ar virtuvi, jāraugās, lai abas šīs zonas ir stilistiski saskaņotas.

Neaizmirsti par aksesuāriem, kas rada īpašu noskaņu! Dažkārt tieši tiem ir galvenā loma telpas uztverē – ja izmantota neitrāla apdare un mēbeles, aksesuāri un tekstils palīdzēs radīt noteiktu gaisotni. Gaismekļiem, spilveniem, plediem, aizkariem, vāzēm, gleznām – visam jābūt saskaņotam ar viesistabas apdari un mēbelēm. Taču vēlmē izgreznot viesistabu ir svarīgi nepārkāpt robežas, citādi telpa izskatīsies pieblīvēta un ne pārāk ērta, lai tur uzturētos ilgāku laiku.