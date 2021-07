Bērnu rotaļu laukums, šūpoles un smilšukaste pašu rokām: kā to uztaisīt

Var jau iegādāties gatavu atrakciju kompleksu. Tādus – no visdažādākajiem materiāliem, ar visdažādākajiem rīkiem, lielākus un mazākus, vienkāršus vai sarežģītākus – piedāvā vai katra tirdzniecības vieta. Bet vai tiešām vajag pasūtināt dārgu atrakciju kompleksa būvi, ja vari to uzmeistarot paša spēkiem no pieejamiem materiāliem?

Foto: Shutterstock

Bērni palīdzēs!

Katra bērnu kompleksa pamatā ir koka un plastikāta konstrukcijas, kas paredzētas izklaidei un sportošanai. Atrast piemērotus dēļus, baļķus un plastikātu var katrs, tāpat kā, izmantojot pamācības internetā, uzbūvēt atrakciju kompleksu.

Atceries – kopīga darbošanās stiprina ģimenes saites, tāpēc ļauj arī bērniem piedalīties sava rotaļu laukuma tapšanā. Viņi ar prieku palīdzēs tētim un mammai būvēt smilšu kasti, šūpoles, slīdkalniņus vai trenažierus kāpelēšanai, kā arī noformēt spēļu zonu ar pieejamiem līdzekļiem un materiāliem. Zonas veidošanai vari izmantot ne tikai kokmateriālus un plastikāta slīdkalniņus, bet arī dažādas auklas, tauvas, plastikāta pudeles, riepas, zarus, eiropaletes un citus materiālus. Maziem bērniem patiks pašdarināti dzīvnieciņi, pasaku tēli...

Kur un no kā būvēt?

Atceries, ka vieta bērnu laukumam jāizvēlas saulainajā dārza pusē, tomēr labi, ja turpat ir arī kāda ēniņa. Svarīgs ir arī valdošo vēju virziens. Skaidrs, ka bērnu laukumam nav jāatrodas vējainā vietā, tieši pretēji – pavēnī. Plānojot rotaļu laukumu, vispirms to uzzīmē uz papīra, lai vismaz daļēji vizualizētu idejas, ko realizēsi dabā. Galvenais ir radoša pieeja un fantāzijas lidojums – protams, ņemot vērā, ka šis atrakciju laukums atradīsies piemājas dārzā, tāpēc to iespēju robežās vajadzētu saskaņot ar dārza un mājas stilistiku, kā arī ar citām mazās arhitektūras formām: lapeni, paviljonu, terasi. Ja šajās būvēs ir izmantots koks, arī bērnu laukumu vajadzētu būvēt no šī materiāla.

Bērnu laukumā iederas

Smilšu kaste ar krāsotām vai dabiskām koka dēļu vai baļķu apmalēm, piepildīta ar upes vai jūras smiltīm.

Dažādas šūpoļu variācijas un slīdkalniņi.

Tauvas, virves, dažādi riņķi, auklu konstrukcijas, kas stiprinātas pie koka konstrukcijām.

Namiņi, torņi vai kuģīši, dažādas kāpelēšanas sistēmas no koka vai krāsotām riepām, raķetes un automobiļi no koka vai plastikāta.

Dabas materiāli laukuma objektu zonēšanai – čiekuri, oļi, akmeņi, grants, koka bruģis, zāliens.

Speciāli bērnu spēļu laukumu izklāšanai izgatavotas kompozītmateriālu plātnes.

Foto: Shutterstock

Viens no mazu bērnu iemīļotākajiem objektiem ir smilšu kaste, kurā viņi var stundām ilgi būvēt tuneļus un pilis, rakt bedres un cept kūkas. Svarīgi tai izvēlēties pareizo vietu – ne pārāk saulainu, ne pārāk mitru un pēc iespējas tuvāk mājai, lai bērns atrastos redzamības zonā. Vari izveidot lielu smilšu kasti, kas sastāv no vairākiem spēļu laukumiem. Zonēšanai noderēs apstrādāti vai nokrāsoti dabas materiāli – celmi, baļķi, zari un citi. Ja nav iespējams novietot smilšu kasti zem koka zariem, var izveidot nojumi, lai pasargātu bērnu no tiešiem saules stariem.

No apstrādātiem baļķiem un koku stumbru un zaru atgriezumiem var izveidot sporta trenažierus vecākiem bērniem. No koka bruģa var izgatavot lieliskas spēļu takas, bet pa dažādos augstumos novietotiem baļķiem bērns mācīsies staigāt, saglabājot līdzsvaru. Daudzveidīgus sportiskus trenažierus var izveidot no krāsotām automašīnu riepām.

Smilšu kaste pašu rokām!

* Viens no izplatītākajiem variantiem ir: 1,7x1,7 m liels objekts. Vispirms izmēri laukumu un atzīmē ar mietiņiem.

* Lai smilšu kastē pēc lietus neuzkrātos ūdens, izveido pareizu pamatni: pa visu perimetru 30 cm dziļumā noņem augsnes slāni, centrā izroc 50–70 cm dziļu bedrīti, piepildi ar granti vai oļiem un pieblietē, izveidojot nelielu slīpumu no malām uz centru.

* Smilšu kastes pamatni izveido tā, lai bērnu rotaļu laikā smilts nesajauktos ar zemi. Tāpēc apakšklājam ņem sintētisko ģeotekstilu vai biezu polietilēna plēvi. Uzber drenāžu – 5 cm smilšu slāni. Izvēlētajā pamatnē izveido centimetru lielas atveres un novieto to virs smiltīm.

* Pēc tam izveido smilšu kastes apmali no dēļiem vai baļķiem, nokrāsojot tos vai apstrādājot ar antiseptiķi (malas vari arī nokrāsot dekoratīvi vai pat apgleznot!) un sastiprini stūros ar leņķiem. Kastes apmali ieroc 15 cm dziļumā. Vari izveidot arī pārsegumu, lai aizvērtu smilšu kasti, neļaujot tajā rosīties kaķiem vai meža dzīvniekiem.

* Kad pamatne un karkass gatavs, kasti biezā slānī piepildi ar rupju upes granti. Var izmantot arī jūras smiltis, taču labāk ņem rupjākas, nevis smalkās. Pirms iebēršanas smiltis jāizsijā.