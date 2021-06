Neparasti parastas sausbaranciņas. Un cik to ir?

MARIO konditorejas fabrika ir lielākais sausbaranciņu ražotājs Baltijas valstīs. Sausbaranciņu klāstā ir sāļas un saldas, bagātīgas ar cukuru un ar samazinātu cukura daudzumu, ar magonēm, ar sieru vai ceptiem sīpoliem, kliju, pilngraudu, kā arī īpašas sausbaranciņas bērniem. Baranciņas vienmēr ir svaigas, jo tās ražo tepat Ķekavas novada Baložos. Arī kvalitatīvais un gaumīgi noformētais iepakojums palīdz saglabāt kvalitāti, kamēr tās ceļo pie pircēja.

Vai sausbaranciņas iederas veselīgo produktu plauktā?

Jā. Ir vairāki sausbaranciņu veidi, kas atbilst veselīgas ēšanas principiem un specifiskām vajadzībām.



Kliju sausbaranciņas ir viens no zīmola MARIO aktuālajiem produktiem, kas atbilst mūsdienu patērētāja prasībām. Šajās sausbaranciņās 20% ir kviešu klijas, un tās, kā zināms, ir šķiedrvielu avots un labvēlīgi ietekmē gremošanas traktu.



Pilngraudu sausbaranciņas arī ierindojas starp produktiem, kuri atbilst aktuālajām uztura tendencēm. Tiklīdz tās parādījās veikalu plauktos, pircēji uzreiz atzina tās par lieliskām. Pilngraudu baranciņās 40% ir pilngraudu kviešu milti – vairāk šķiedrvielu, vairāk vitamīnu un mazāk lieko kaloriju, kā arī linsēklas un sezama sēklas, kas piešķir tām piesātinātu garšu.



Steidzīgajā dienas ritumā ir brīži, kad nepieciešama uzkoda “šeit un tagad”, tāpēc Kliju sausbaranciņas vai Pilngraudu sausbaranciņas ir vērts turēt pa rokai.

Gan Kliju sausbaranciņas, gan Pilngraudu sausbaranciņas ir bez pievienota cukura, bez mākslīgiem aromatizētājiem, krāsvielām un konservantiem, kas padara tās vēl iederīgākas veselīgajā ēdienkartē. Piemērotas arī vegāniem, jo satur tikai augu izcelsmes sastāvdaļas. Turklāt piemērotas arī tiem, kam ir svarīgi izvairīties no straujas cukura līmeņa paaugstināšanās asinīs, jo lielais šķiedrvielu un niecīgais cukura daudzums baranciņās cukura līmeni asinīs palielina pakāpeniski.



Šīs sausbaranciņas sader ar svaigiem salātiem, zupām un ir garšīgas tāpat vien – kā uzkoda ceļā, starp ēdienreizēm vai skolas solā.

Sausbaranciņas kliju ar sorbītu būtiski atšķiras no citiem veidiem, jo tās ir bez cukura. Cukura vietā ir saldinātājs. Turklāt baranciņas ir bagātīgas ar klijām.



Sausbaranciņas ar stēviju arī ir bez cukura, tās satur dabisku saldinātāju stēviju.

Sausbaranciņas kliju ar sorbītu un Sausbaranciņas ar stēviju iederīgas ēdienkartēs, kuru mērķis ir samazināt uzņemto kaloriju daudzumu. Šīs sausbaranciņas ir draudzīgs kārums arī diabētiķiem, jo tajās nav pievienots cukurs, bet tā vietā ir saldinātāji, kas, lietoti mērenās devās, minimāli ietekmē glikozes līmeņa svārstības. Abu veidu sausbaranciņas biežāk atradīsiet plauktā pie veselīgās vai speciālās pārtikas.

Ar īpašām rūpēm par bērniem

Veikalu plauktos atradīsiet virkni zīmola MARIO produktu, kas paredzēti bērniem, jo uzņēmumam rūp veselīgs uzturs bērniem. Reti kurš bērns ir izaudzis bez našķiem, un kāpēc gan tie nevarētu būt draudzīgi bērnu veselībai?



Ir vairāki veidi sausbaranciņu, kuras ir radītas bērniem. Starp tām ir AMM mazās bērnu sausbaranciņas un Bērnu mazās sausbaranciņas virtenē, kuras bērniem īpaši patīk, jo virteni var uzkārt kaklā un ņemt baranciņu no tās ir interesantāk nekā no paciņas.



Ar ko izceļas Bērnu sausbaranciņas? Sastāvs ir īpaši “draudzīgs” bērniem. Tajās nav ne palmu eļļas, ne konservantu, ne mākslīgo krāsvielu vai aromatizētāju. Ir tikai augu valsts izejvielas un tikai 3,7 grami pievienota cukura, rēķinot uz 100 g produkta. Produktiem ir piešķirta “Bordo karotīte”, un tie atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 172 par uztura normām izglītības iestādēs.

AMM mazās bērnu sausbaranciņas ir vienkārši un ērti paņemt līdzi, dodoties ar bērnu pastaigā vai tālākā izbraucienā. Ražotājs piedāvā šīs sausbaranciņas gan 150 g paciņā, gan kabatas formāta iepakojumu, kurā ir 55 g sausbaranciņu. Mazuļiem garšo, un arī vecāki labprāt nokraukšķina pa kādai baranciņai, jo kopā taču ir jautrāk, vai ne?

Klasiskāk vairs nevar būt

Ir tādi produkti, kas nāk līdzi no paaudzes paaudzēs. Te jāmin Sausbaranciņas ar vanilīnu. Tām ir klasiska garša un klasisks sastāvs. Šādu kārumu ir viegli izvēlēties, kad negribas iedziļināties ikdienas pirkumos, bet vēders prasa savu – kaut ko garšīgu. Ja gribas kaut ko saldāku, tad roka stiepsies pēc citām – Glazētām sausbaranciņām ar vanilīnu. Tās ir sausbaranciņas ar vanilīnu, kuras ir bagātīgi pārklātas ar cukura glazūru. Garšo magones? Tad jāvērš skatiens uz to pusi, kur atrodas Sausbaranciņas ar magonēm. Sausbaranciņas ir bagātīgas ar magoņu sēklām, kas ir leģendām apvītas un ir viena no senākajām piedevām, ko izmanto konditorejas izstrādājumos.

Pie klasikas atgriešanās jāmin nesen tirgū ienākušās Sausbaranciņas“Pie Tējas”. Šajās sausbaranciņās nav nekā lieka. Tās ir mēreni saldas, un to garša ir maiga un dabiska. Lieliska uzkoda, kad izsalkums pārņem prātu un ķermeni. Pāris baranciņu, un diena turpinās!

Sāļo uzkodu cienītājiem savas garšas

Tagad pakārdināsim sāļo kārumu cienītājus. Sausbaranciņas “Siera gredzentiņi” un Sausbaranciņas “Sīpoliņš” ir radītas tiem, kurus saldumi “neuzrunā”.



Sausbaranciņās “Siera gredzentiņi” ir īsts siers, nevis kāds no aizvietotājiem vai siera izstrādājumiem. Sausbaranciņās “Sīpoliņš” ir apcepti sīpoli.



Sausbaranciņas “Siera gredzentiņi” un sausbaranciņas “Sīpoliņš” ir sātīga uzkoda, ja diena iegriezusies kā karuselis un pusdienām laika neatliek. Arī tad, ja pusdienu trauciņā ir līdzpaņemtie salāti, sausbaranciņas piešķirs maltītei piesātinātāku garšu.

Sausbaranciņu daudzveidība turpinās iepakojumu variantos. Tās var būt paciņā no 55 g līdz pat XXL izmēra 400 g pakā. Otrs iecienīts sausbaranciņām iepakojuma veids ir virtene. Turklāt arī tās ir “mazā” un “lielā”. Kādas priekšrocības ir virtenei? Pēc iepakojuma atvēršanas barankas turas kopā un neizbirst, labi redzams, cik baranciņu vēl atlicis, īpaši, ja tā ir mazuļa kaklā, un no virtenes ņemt baranciņu ir jautrāk.



Sausbaranciņas ir lieliska izvēle, ja nākas apvaldīt rūcošo vēderu, atrodoties ceļā, tāpēc vienmēr paciņu ar sausbaranciņām var turēt pa rokai.

Kas ir zīmols MARIO?

MARIO produktus pazīst un lieto daudzi, taču par MARIO konditorejas fabriku, iespējams, zina daudz mazāk. Pagājušajā gadā uzņēmums, kas atrodas Ķekavas novada Baložos, atzīmēja pastāvēšanas 25 gadus. Šajos gados uzkrātās zināšanas un pieredze, uzņēmuma meistaru prasmīgās rokas, pircēju lojalitāte ļauj patiesi lepoties ar sasniegto, ar darbiniekiem un zemi, kurā uzņēmums pastāv, strādā un attīstās.



Zīmols MARIO – pirmām kārtām tā ir kvalitāte. Tā ir tieksme apmierināt pircēju gaidas saņemt vislabāko – produktus, kas ražoti no augstākās raudzes izejvielām. Pēdējos gados īpaša uzmanība tiek veltīta, lai produktos nebūtu lieku e-vielu, sintētisko aromatizētāju un garšas uzlabotāju. Tiek ņemtas vērā jaunākās tendences, un pēc iespējas produktos tiek samazināts pievienotā cukura daudzums, vai tas netiek pievienots vispār, īpaši produktos, kas domāti bērniem.

Garšu un produktu daudzveidība ir virzītājspēks saglabāt tradicionālo un ieviest jauno. Saglabājot iecienīto produktu vērtības, MARIO iedveš tajos laikmeta jaunās vēsmas un piedāvā pircējiem šos produktus ar jaunām garšām. Idejas tiek aizgūstas arī citās zemēs, un, pielāgojot tās Latvijas pircēju garšas kārpiņām, rodas jauni produkti.



Zīmols MARIO – tās ir rūpes par cilvēku veselību. Tāpēc tiekties uz dabisko un veselīgo ir viens no galvenajiem uzņēmuma pamata balstiem. Nozīmīga daļa sortimentā ir atvēlēta veselībai draudzīgām uzkodām, tostarp bērniem, kas marķētas ar “Bordo karotīti”. Piedāvājumā ir arī kārumi diabētiķiem, BIO produkti un produkti vegāniem.



Uzņēmums pastāvīgi tiek modernizēts, un tiek radīti jauni produkti, kas atbilst mūsdienu prasībām un patērētāju vajadzībām. Liela daļa produkcijas tiek eksportēta uz vairāk nekā 10 valstīm, tālākās ir ASV, Jaunzēlande un Izraēla. MARIO konditorejas fabrika ir viens no lielākajiem darba devējiem un nodokļu maksātājiem Ķekavas reģionā, kurā tiek nodarbināti ap 100 cilvēku.



MARIO – tie ir garšīgi, mūsdienīgi, Latvijā ražoti produkti.

