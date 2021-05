Jaunums dārzeņu dobē - Bimi brokoļi

Augs nācis no Japānas, kur radīts, sakrustojot brokoli un kai-lan, proti, ķīniešu lapu kāpostu (līdzīgs mangoldam). Rezultātā sparģeļbrokolis iemiesojis sevī visu labāko no abiem senčiem – tajā ir omega-3 taukskābes, ievērojams daudzums kālija, cinka, mangāna, dzelzs, C vitamīna un vesels B vitamīnu komplekss, kā arī sinepju eļļa.

Sparģeļbrokolim ir maiga garša. Ēdamas ir gan rozetes, gan kāti – bez mizošanas. Labi garšo gan svaigā veidā, gan pagatavots pēc līdzīgām receptēm, kā mēdz gatavot brokoļus.

Foto: Shutterstock

Kā audzēt? Var sēt dobē gan pavasarī, gan vasaras otrajā pusē – jūlija beigās, augustā. Pieredzējuši audzētāji stāsta, ka labāka raža sanāk no vasaras nogalē sētajiem.

Šie brokoļi ātri aug – ražu sāk novākt 5–7 nedēļas pēc iesēšanas. Patīk saulaina vai viegli noēnota vieta, irdena augsne un vienmērīgs mitrums. Ja šos apstākļus nenodrošina, var uzmesties kaitēkļi, no kuriem diezgan grūti tikt vaļā.

Ņem vērā!

● Tāpat kā citi brokoļi, arī sparģeļbrokoļi jāaudzē vietā, kur vismaz gadus trīs nav auguši kāpostu saimes dārzeņi. Tie labi augs tur, kur pirms tam auguši agrie kartupeļi, zirņi, zemenes, salāti, ķiploki un sīpoli.