Kā izvēlēties sadzīves tehniku un nekļūdīties izvēlē?

Ko izvēlēties, kā nekļūdīties, pieņemot gala lēmumu, un kas jāņem vērā, sliecoties par labu vienam vai otram variantam? Šoreiz aicinām Tevi iepazīties ar 4 zelta likumiem, kas palīdzēs Tavā sadzīves tehnikas izvēles procesā un pārliecinās Tevi, ka patiešām esi pieņēmis pareizo lēmumu.

Pirms tehnikas iegādes jāveic precīzi mērījumi

Pirmā lieta, kas jāievēro ikvienam cilvēkam, kurš plāno iegādāties sadzīves tehniku, ir sekojoša – pārliecinies, ka pirms tehnikas iegādes esi precīzi veicis visus nepieciešamos mērījumus telpās, kur tehniku plānots novietot. Nav nekā sliktāka par brīdi, kad nākas secināt, ka jauniegādātais virtuves vai vannas istabas ekipējums nemaz neietilpst tam paredzētajā vietā.

Taču, kā pārliecināties, ka Tevis veiktie mērījumi patiesi ir precīzi un nesagādās problēmas mirklī, kad tehnika jau tikusi atvesta uz mājokli? Pirmkārt, veic mērījumus vairākkārt. Otrkārt, iegūtos mērījumus nenoapaļo – to noapaļošana var izvērsties nepieciešamībā tehniku atgriezt iegādes vietā brīvās vietas un tehnikas izmēra nesakritības dēļ.

Pievērs uzmanību tikai vajadzīgajām funkcijām

Kad par mērījumu precizitāti esi parūpējies, vari pievērsties kārotās sadzīves tehnikas funkciju aprakstam. Liela daļa cilvēku nereti pieļauj kļūdu, izvēloties tehniku, kas pārpildīta ar visdažādākajām funkcijām, kas viņiem nemaz nav nepieciešamas un ir absolūti nenoderīgas saimniecībā.

Jāpiemin, ka lielais funkciju saraksts visbiežāk nozīmē arī paaugstinātu cenu zīmi, taču, kāpēc maksāt par funkcijām, kuras, visticamāk, savā ikdienā nemaz nepielietosi. Proti, neizvēlies veļasmašīnu, kas aprīkota ar papildu žāvētāja funkciju, ja drēbes parasti izvēlies žāvēt dabiskā veidā.

Iebūvēta vai brīvi stāvoša tehnika?

Domājot par izvēli starp iebūvētu un brīvi stāvošu sadzīves tehniku, paturi prātā, ka iebūvējamā tehnika būs labākais risinājums tiem mājokļu īpašniekiem, kas vēlas telpās saglabāt pēc iespējas vairāk brīvās vietas. Šī tipa sadzīves tehnika būs daudz drošāka izvēle arī tiem cilvēkiem, kuru mājās uzturas gados jaunāki bērni.

Kas attiecas uz brīvi stāvošajiem risinājumiem, jāteic, ka šāda tehnika aizņems nedaudz vairāk vietas, toties, ja nāksies saskarties ar kāda veida tehnikas bojājumiem nākotnē, tos būs daudz vieglāk likvidēt nekā iebūvējamās sadzīves tehnikas iegādes scenārijā.

Neaizmirsti apskatīt preces energoefektivitātes rādītājus

Izvēloties sev piemērotāko sadzīves tehniku, nedrīkst aizmirst arī par noskatītās tehnikas energoefektivitātes rādītājiem. Tehnikas energoefektivitātes marķējums apzīmē to, cik efektīvi konkrētās ierīces elektroenerģija tiek vai netiek izmantota – to parasti izsaka ar dažādu energoefektivitātes klašu palīdzību. Šīs klases iedalās vairākās kategorijās, sākot no A (visefektīvākie risinājumi) un beidzot ar G klasi (ierīces, kas patērē salīdzinoši daudz elektroenerģijas).

Kāpēc, iegādājoties sadzīves tehniku, ir vērts pievērst rūpīgu uzmanību šim energoefektivitātes marķējumam? Atbilde ir pavisam vienkārša, proti, jo energoefektīvāka būs konkrētā ierīce, jo mazāk elektroenerģijas būs nepieciešams patērēt, nodrošinot tās efektīvu darbību. Jo mazāks elektroenerģijas patēriņš, jo maciņam draudzīgāks būs Tavs elektrības rēķins!

