Aicina nodot veco elektrotehniku

Līdzīgā kampaņā pirms gada pārstrādei nodots 410,4 tonnas tehnikas, un šā gada akcijā šo rezultātu iecerēts pārspēt, teic “Eco Baltia vide” sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Alise Zvaigzne. Nodot var vecos ledusskapjus, televizorus, datorus, fēnus, gludekļus un citas savu laiku nokalpojušas ierīces.

Jaunā kampaņa līdz šā gada beigām noritēs trīs posmos. Pirmajā kārtā uzņēmumi un iestādes aicinātas pieteikties nolietotās elektrotehnikas savākšanai no birojiem, “mājas ofisiem”, veikaliem, ražotnēm un citām vietām pēc nepieciešamības.

No 1. līdz 31. maijam kampaņa turpināsies atkritumu šķirošanas laukumos vairāk nekā 30 novados, tostarp Saldū, Brocēnos, Mālpilī, Siguldā, Tukumā, Bauskā, Madonā, un lielajās pilsētās, piemēram, Liepājā, Jelgavā, Rēzeknē, Daugavpilī un citviet. Pēc tam no jūnija līdz pat gada beigām vairāk nekā 20 novados turpināsies elektrotehnikas savākšana no mājsaimniecībām un uzņēmumiem.

Akcijas rīkotāji vērš uzmanību, ka elektrotehnika un baterijas ir videi kaitīgie atkritumi. To sastāvā var būt bīstamas vielas, kuras, nonākot dabā, var atstāt būtisku negatīvu ietekmi gan uz vidi, gan veselību, tāpēc no tām jāatbrīvojas ar īpašu atbildību.

Visas sašķirotās elektroiekārtas nonāk pārstrādē, lai kļūtu par jaunām, ikdienā nepieciešamām precēm, tādējādi samazinot nepieciešamību ražošanā izmantot pirmreizējos dabas resursus.

Atbilstoši Valsts vides dienesta datiem, 2019. gadā Latvijas tirgū nonāca 27 468 tonnas elektronisko iekārtu. Salīdzinot ar gadu iepriekš, kad tirgū nonāca 24 289 tonnas elektroiekārtu, to apjoms palielinājies par 13 procentiem. Izpildot valstī noteiktās reģenerācijas normas 40,5% apmērā, 2019. gadā bija savāktas 11 311 tonnas no šā apjoma. No 2021. gada 1. jūlija elektrisko un elektronisko iekārtu reģenerācijas norma – pārstrādei nodotais apjoms – būs 65 procenti.

Raksts tapis ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.