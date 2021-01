Stirnas ciemojas dārzā un apgrauž augus: kā viņas atturēt?

Taču izrādās, ka stirnas var atturēt no augu apgraušanas, turklāt ar visai vienkāršu paņēmienu, proti, atliek vien sabojāt viņām apetīti. Un to var izdarīt ar mēslojumu, kas gatavots no aitu vilnas. Šādu mēslojumu granulās ražo Austrijā, Vācijā, Anglijā un vēl citur; tas ir nopērkams arī internetā.

Divas prāvas saujas aitu vilnas mēslojuma granulu uzbriedina 10 litros ūdens un labi samaisa. Ar lejkannu aplaista augus, kuri stirnām iecienīti. Zinātāji, kas pārbaudījuši šo līdzekli praksē, stāsta, ka pietiek aplaistīt divas trīs reizes gadā un stirnas zaudē interesi par dārzu.

Starp citu, Anglijas dārzkopji, kas darbojas ar bioloģiskajām metodēm, apgalvo, ka augu (un dobju) laistīšana ar aitu vilnas mēslojumu ļoti labi atbaida arī gliemežus.

Zināšanai!

● Patlaban populārākais aitu vilnas mēslojums, kas nopērkams internetā, ir FloraPell.

