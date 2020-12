Cūkām aptieka, briežiem ragu beržamais

Šādā “plikā” kokā redzamās sakaltušās stērbeles liecina, ka neviens mizu nav plēsis ēšanai, bet noberzis ar ragiem. To brieži dara, lai iezīmētu teritoriju, atstājot smaržu no dziedzeriem uz galvas, vai, lai noberztu no ragiem veco ādu un uzberztu savai galvas rotai krāsu. Proti, ragu krāsu veido asinis, dubļi un koku sula, arī sveķi.

Tāpat brieži berž ragus, lai tiktu vaļā no vecajiem, atmirušajiem, jūtot galvā niezi. Parasti tie nolūzt februāra beigās, marta sākumā, vasaras beigās jau ir izauguši jauni. “Kas pirmie noberž, pirmie tiek pie mātītēm,” dabas pikantās norises raksturo Skuja. Jaunie brieži ragus nomet tikai maija beigās, tāpēc rindas galā paliek pēdējie.

Kas ir Meža Zinis

Atver acis! Dodies ārā! Dodies dabā un mežā! Skaties, kas tur notiek. Meklē interesanto un neparasto, liecības, kā dzīvo mežu redzamie un neredzamie iemītnieki un kādas ir viņu darbības sekas.

Fotografē, filmē, apraksti redzēto un sūti mums – jauns@jauns.lv Ja būs nepieciešams, Jauns.lv piesaistītie speciālisti komentēs jūsu dabas foto un video atradumus. Kopā veidosim Jauno Meža Enciklopēdiju.