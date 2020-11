Cimperlīgā skaistule Ķīnas roze - kā par to pareizi rūpēties

Ķīnas roze savu skaistumu parāda tieši ziedēšanas laikā, kad starp koši zaļajām spīdīgajām lapām sāk plaukt krāšņie, krāsainie ziedi. Tiesa, viens zieds priecē tikai pāris dienas, bet veselīgai un labi aprūpētai rozei ziedēšanas periods var ilgt pat vairākus mēnešus.

Kā rūpēties par Ķīnas rozi?

■ Augs necieš sausumu. Tiklīdz augsnes virsējā kārta ir nedaudz pakaltusi, aplaisti to, bet nekādā gadījumā nepārlej – ja saknes mirks ūdenī, roze savu neapmierinātību izrādīs, nodzeltējot un nometot lapas. Laisti tikai ar nostādinātu ūdeni.

■ Ja telpās ir sauss gaiss, regulāri mitrini arī auga lapas, bet uzmanies, lai ūdens pilītes netrāpa uz ziediem un pumpuriem – tie kļūs neglīti un nobirs. Ik pa laikam laistāmajam ūdenim pievieno nedaudz citrona sulas, jo Ķīnas rozei patīk skābena augsne.

■ Lai krāšņi ziedētu, puķe regulāri jāmēslo: pavasarī dod slāpekli saturošu mēslojumu, kas veicina augšanu, ziedēšanas laikā izvēlies mēslojumu ar fosforu, bet pēc ziedēšanas spēcini ar kalciju. Neaizmirsti arī par dzelzi, tā ir īpaši nepieciešama, lai lapas un ziedi nenobirtu. Ievēro: ja Ķīnas roze nezied, bet lapas ir ļoti skaistas, daudz un bagātīgi tiek dzīti jauni dzinumi – augs ir pārmēslots!

■ Ķīnas roze mīl siltumu, tāpēc sargā to no aukstuma, pat +10 grādi tai var būt liktenīgi. Nosalusi tā nometīs lapas un paliks kailiem zariem. Ievēro: laistīšanu var atsākt tikai pēc tam, kad būs parādījušās pirmās zaļās lapiņas. Pēc ziedēšanas miera perioda laikā neturi Ķīnas rozi telpā, kur temperatūra augstāka par +15 grādiem.

■ Patiks augt gaišā vietā, bet ne tiešos saules staros. Pret atrašanos tumšā istabas kaktā Ķīnas roze protestēs neziedot. Vasarā palutini augu un iznes to ārā – svaigs gaiss tai ļoti patīk, tikai izraugies vietu, kas pasargāta no vēja. Arī telpās rozei nepatiks caurvējš, to sajūtot, smalkā dāma ne tikai nometīs ziedus un pumpurus, bet arī lapas.

■ Ķīnas rozes aug ātri, un labos apstākļos pāris gadu laikā neliels krūmiņš izaug par iespaidīgu istabas augu. Straujās augšanas dēļ jaunu Ķīnas rozi nāksies pārstādīt reizi gadā, bet pieaugot – reizi 4 gados. Stādi Ķīnas rozi ne pārāk lielā podā, jo saknēm ir jābūt cieši kopā, tikai tā augs nezaudēs vēlmi ziedēt. Pārstādīšanai izvēlies podu, kura diametrs ir tikai par 3 cm platāks nekā vecajam podam. Audzē to bagātīgā kūdras substrātā, kas papildināts ar smilti un labi satrūdējušām lapu koku lapām. Pavasarī, nesavainojot saknes, noņem kādus 2 cm poda augsnes virskārtas un uzber svaigu, bagātīgu augsni.

■ Puķe ir jutīga pret pārvietošanu, tāpēc, pat mājoklī mainot tās atrašanās vietu, var nomest ziedus. Nesen uzdāvināta vai nopirkta Ķīnas roze sākotnēji var zaudēt savu košumu, neuztraucies, turpini par to rūpēties, un tā priecēs ar krāšņu ziedēšanu.

■ Nebaidies Ķīnas rozi apgriezt un veidot tās formu pēc savas gaumes – kā krūmiņu vai koku. Ja apgriešanu veic pavasarī, neaizmirsti pēc tam pienācīgi apstrādāt griezuma vietas, lai nesulojas. Ķīnas rozi labāk ir apgriezt rudenī pēc ziedēšanas.

Interesanti!

● No Ķīnas rozes augļiem gatavo karkadē tēju, ziedus un lapas izmanto arī kā krāsvielu, bet jaunos dzinumus ēd kā salātus.

