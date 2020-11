Soctīklu lietotāji sajūsmā par video, kurā sesks nobīstas no saimnieka kājas

"Kurš šeit ir noskaņots trakam seskam," publicētajam video savu parakstu atstājis saimnieks.

Sesks un viņa saimnieka kāja. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Video kadros redzams, kā saimnieks pieliek kāju tieši pie paša mājdzīvnieka purniņa, kurš tobrīd kasās. Šī rīcība aizsāk veselu virkni dīvainību. Pārbijies no redzētā, sesks sāk skraidāt pa gultu un grīļojas no vienas uz otru pusi. Pārmērīgi emocionāli to uztvēris, dzīvnieks nonāca līdz gultas malai. Nespējot apstāties, video pēdējās sekundēs sesks žēli paskatās kamerā un nokrīt uz grīdas. To visu filmējot, saimnieks par šādu drāmu pat nespēja iedomāties.



Nepilnas dienas laikā video novērtējuši vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Daudzi komentāros izsaka piezīmes par redzēto un jokojot raksturo situāciju. Kāds norādīja, ka vainīgas esot puiša smirdīgās kājas. Citi izteica versiju, ka 2020. gada beigās mēs visi tādi būsim, tāpēc nevajag smieties par sesku.



"Ko nozīmē "trakais sesks"? Šķiet, ka tā ir pilnīgi normāla uzvedība :D," komentēja rathmiron.



"Viņš saka: "Nomazgā savas kājas, puis!"" ironizēja smokethis1st.