Gribu jaunu elektrisko tējkannu! Kādu pirkt?

No kāda materiāla?

Elektrisko tējkannu korpusi mēdz būt gatavoti no dažādiem materiāliem.

Nerūsējošā tērauda tējkannām ir laba izolācija, tās izskatās rūpīgi apstrādātas, taču vizuālais izskats mēdz būt arī mānīgs, tāpēc rūpīgi jāizpēta gan tehniskie dati, gan – tīri praktiski – iekšpuse un ārpuse.

Plastmasas tējkannas ir salīdzinoši vieglas un arī viegli kopjamas, tomēr plastmasa var būt dažāda – arī pavisam lēta un nekvalitatīva, no kuras karsēšanas laikā var izdalīties kaitīgas vielas. Pērkot par lētu naudu, piemēram, pieciem eiro, nedabūsi kvalitatīvu ražojumu. Viens no zemas kvalitātes rādītājiem ir arī fakts, ka sildīšanas laikā tējkannas korpuss ļoti sakarst.

Stikla tējkannas ir mazāk pazīstamas, tās izskatās stilīgi, bet ar vienu noteikumu – ja tās tiek regulāri un rūpīgi tīrītas.

Cik lielu?

Svarīgi arī elektriskās tējkannas jauda un tilpums.

Jauda – jo vairāk vatu, jo ātrāk uzvārās ūdens. Vidēja izmēra tējkannai ar tilpumu līdz 1,7 litriem jauda mēdz būt apmēram 2000 vatu. Ar šādu jaudu 1 litru ūdens tā uzvārīs 3 minūtēs. Ja tējkannas tilpums ir līdz 3 litriem, jaudai vajadzētu būt vismaz 2400 vatu.

Tilpums – ja nav īpašu prasību un vajadzību, optimālais tilpums tējkannai, kas paredzēta ikdienas lietošanā, ir 1,7 litri.

Kam vēl pievērst uzmanību?

● Lai tējkannas ieslēgšanas slēdzim būtu labi saskatāma kontrollampiņa, kas rāda, vai ūdens vēl karsējas vai arī ir jau uzvārījies.

● Tilpuma skalas mērvienībai jābūt litriem, un skalai jābūt labi saskatāmai no abām pusēm – no kreisās un no labās.

● Labai tējkannai snīpītis nav vaļējs, bet gan noslēdzas ar kustīgu vāciņu – tas, pirmkārt, neļauj ūdens tvaikiem izplūst telpā un, otrkārt, palīdz ilgāk uzturēt ūdeni siltu.

● Ūdens tvertnes vāciņam jāatveras tikai tad, kad nospiež attiecīgo pogu/slēdzi, turklāt tam jāatveras lēnām, lai neizšļakstītos verdoša ūdens pilieni un neapdedzinātu rokas.

Saistītās ziņas Sulu tvaicējamais katls. Kā izvēlēties labāko? Kāda ir vispiemērotākā panna pankūkām? Daži triki, kā dabūt drēbes gludas, ja mājās nav gludekļa