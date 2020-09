Dārza darbi septembrī: kas jāpaveic mazdārziņā un pilsētnieka dārzā

Košumdārzs

● Klāt rudens, kad augiem jāuzkrāj spēks ziemošanai, tāpēc mēneša sākumā ziemciešu dobēs un košumkrūmu apdobēs iestrādā kāliju un fosforu saturošu mēslojumu vai organisko mēslojumu; vislabāk derēs granulētais.

● Ja laiks ir sauss, kārtīgi salaisti ziemciešu dobes, košumkrūmus un skujkokus; arī mitrums, ko uzņem augs, uzlabo ziemcietību.

● Ziemcietēm nogriez pārziedējušos ziedkātus, saīsini lapas un stublājus, bet neapgriez līdz pat zemei, lai tajos varētu aizķerties sniegs un augam būtu vieglāk pārdzīvot ziemu.

● Septembrī vēl vari pārstādīt sīpolpuķes un veidot sīpolpuķu kompozīcijas podos, ko uzziedināt agri pavasarī.

● Dekoratīvajiem krūmiem, kas ziedēja vasaras izskaņā, izgriez pārziedējušas ziedkopas.

Sakņu dārzs

● Ja vēl nav paspēts, septembra sākumā sakārto pagrabu, iztīri un apstrādā griestus un sienas ar krītu vai kaļķi, kam nedaudz pievienots vara sāls; tas palīdzēs samazināt dažādu sēnīšu izplatīšanos.

● Vietās, kur pagrabā varētu tikt iekšā grauzēji, ievieto plūškoka zarus, tā smaržu grauzēji necieš.

● Sakņaugu ražas vākšanai vislabākā ir apmākusies diena, pēc rasas nokrišanas. Novācot tos saulainā dienā, saknes var pārlieku apkalst, bet lietains laiks veicina sēņu sporu nonākšanu uz saknēm. Pirmās novāc sarkanās bietes, pastinakus un sakņu selerijas, jo šie dārzeņi baidās no salnām. Septembra otrajā pusē vāc burkānus.

● Uzglabāšanai piemēroti ir tikai veseli dārzeņi, šķirnei atbilstošā lielumā, bez slimību pazīmēm. Šīm prasībām neatbilstošos vari izmantot pārstrādei ziemas krājumiem.

● Sakņaugus glabā kastēs – kārtām liec dārzeņus un nedaudz mitras smiltis (vislabākās ir upes smiltis). Pret slimībām saknes pārkaisi ar kaļķi – tā, lai uz tām kaļķis būtu tikai kā neliela pūdera kārtiņa.

● Burkāniem lakstus nolauz, sarkanajām bietēm, kāļiem, rutkiem un rāceņiem lapas nogriez, atstājot 0,5 cm garus kātiņus. Īsās saknes neaiztiec; tās aplaužot, rodas papildu mitruma zudumi, kas uzglabāšanai ir ļoti svarīgs.

● Apstrādā dārzu ar rokas irdinātāju – kultivatoru, kas vertikāli uzirdina, bet neapvērš augsni, un iesēj zaļmēslojumu. Liela masa, ko iestrādāt augsnē, neizaugs, bet galveno funkciju – augsnes nosegšanu – tas izpildīs. Zaļmēslojums neļaus no augsnes izskalot barības vielas un pasargās to no erozijas.

● Neapkurināmajā siltumnīcā novāc visus tomātus, gurķus, papriku, baklažānus un liec kastēs nogatavoties. Izrauj augu atliekas, tās ieroc zemē vai liec karstajā kompostā. Pēc tam siltumnīcu iztīri, izslauki un iekšpusi izmazgā ar zaļajām ziepēm.

● Noņem visas auklas un palīginventāru, dezinficē ar zilajiem graudiņiem un noliec līdz nākamajam gadam. Parasti šādas sīkas lietas ir ļoti noderīgas, bet mēdz iejukt starp citām mantām, tāpēc uzraksti uz kastītēm, kas tur atrodas.

● Kad siltumnīca tīra, uz to vari pārvietot garšaugus no dārza, iestādīt lociņus. Pārējo brīvo vietu uzrušini un, lai bagātinātu siltumnīcas augsni, iesēj kādu zaļmēslojumu: baltās sinepes, eļļas rutkus, ziemas vīķus vai rudzus.

Augļu dārzs

● Vāc plūmes, bumbierus un ābolus. Ļoti svarīgi ir nenokavēt augļu novākšanu, tāpēc ik pa laikam veic gatavības pārbaudi – augļi ir gatavi novākšanai, kad sēkliņas tikai sāk iekrāsoties brūnas.

● Pēc ražas novākšanas izgriez augļkokiem nolauztos un slimos zarus, nolasi visus bojātos augļus. Ja ir sauss laiks, kārtīgi salaisti augļkokus un, ja vēl nav samēsloti, dod tiem rudens mēslojumu, kas satur fosforu un kāliju.

Pilsētnieka dārzs

● Kamēr rudens vēl ir silts, iekštelpās sanes daudzgadīgās puķes, kas aug podos, un apgriez ziedkopas, lai puķes dodas miera periodā.

● Ja pa vasaru istabas puķes ļoti sakuplojušas un izaugušas, nedaudz tās apgriez, citādi augs visu spēku atdos lapām, nevis ziediem.

● Istabas puķes laisti retāk, jo arī tām ir nepieciešams miera periods.