Ko iesākt 49 minūtēs, gaidot picas piegādi?

Ja reiz esi pasūtījis picu, kāpēc par to neuzzināt ko vairāk, piemēram, par picas vēsturi, parādīšanos Latvijā, vairākiem picas veidiem un to, kad parādījās pirmā picu piegāde Rīgā? Šim uzdevumam talkā vari ņemt Vikipēdiju; šķirkli latviešu valodā varēsi izlasīt dažu minūšu laikā, bet, izvēloties angļu vai krievu valodas sadaļu, lasāmā būs pārpārēm.

Pabaro savus mājdzīvniekus

Vai esi saskāries ar situāciju, kad baudi gardu ēdienu, bet suns vai kaķis uzmācīgi cenšas dabūt arī gabaliņu sev (vai arī uz Tavām gastronomiskajām izdarībām noskatās ar žēlu skatienu)? Lai tā nenotiktu, par ļaunu nenāks mājdzīvnieku pabarot, pirms gardo picu sāc tiesāt pats.

Noskaties iemīļotā seriāla sēriju

Ar 49 minūtēm būs par maz, lai noskatītos filmu (ja vien neesi iecienījis īsfilmas), taču seriāla sērijai (vai pat divām) gan pietiks. Tāpēc lieki laiku netērē un slēdz iekšā Netflix vai kādu citu Tevis iecienītu straumēšanas vietni, lai ļautos iemīļoto varoņu piedzīvojumiem. Starp citu, ja reiz runājam par Netflix – vai zināji, ka Pica Lulū pieejams Ben & Jerry's Netflix & Chill'd saldējums?

Veic treniņu

Lai neuzņemtu liekos kilogramus, svarīgi, lai kaloriju patēriņš un “nodedzināšana” būtu līdzsvarā. Ļoti iespējams, ka pēc gardu picas šķēļu notiesāšanas Tev vairāk gribēsies atpūsties dīvānā, nevis nodoties sportiskām aktivitātēm, tāpēc labāk treniņu veic, pirms picu piegāde nonākusi līdz Tava mājokļa durvīm!

Piezvani draugam (vai radiniekam)

Telefonsaruna ar tuvu cilvēku nekad nevar nākt par ļaunu, it īpaši laikā, kad fiziskas satikšanās ir visai ierobežotas. Ar 49 minūtēm noteikti būs gana, lai apspriestu gan savas privātās dzīves līkločos, gan darba lietas, laikapstākļus, politiku un visu pārējo.

Nomaini gultasveļu un dvieļus

Vai atceries, kad pēdējoreiz paveici šo darbiņu? Ja to vairs neatminies (vai arī kopš pēdējās maiņas pagājusi vairāk nekā nedēļa), izdari sev pakalpojumu un nomaini gan dvieļus, gan gultasveļu. Piekritīsi – ir taču tik patīkami iegulties pavisam svaigos palagos, vai ne?

Sakārto istabu

Būsim atklāti – ir ļoti maz cilvēku, kuriem ikvienā mājokļa telpā valdītu perfekta kārtība. Ja Tu neesi viens no tiem, tērē laiku lietderīgi, un līdz brīdim, kad pie durvīm klauvē kurjers, tiec galā ar vismaz vienu istabu.

Nomazgā traukus

Vēl viena parādība, kas mēdz raksturot lielu daļu mājsaimniecību (bet ar ko neviens nelepojas) – lielāka vai mazāka trauku kaudze virtuves izlietnē. Protams, ja Tavā rīcībā ir trauku mazgājamā mašīna, šim darbam atliks veltīt vien pāris minūtes laika, bet pretējā gadījumā jau vairākkārt piesauktās 49 minūtes būs kā radītas, lai, kurjeram ierodoties, trauku kalns būtu izzudis.

Iztīri ledusskapi

Ja reiz pasūti picu internetā, pastāv iespēja, ka neesi gatavošanas fans, taču, pat ja tā, Tavā dzīvoklī vai mājā noteikti ir atrodams ledusskapis. Un, lai gan šīs ierīces uzdevums ir palīdzēt augļiem, dārzeņiem, gaļai, siera produktiem un visam pārējam saglabāties svaigam, tajā pašā laikā ledusskapis mēdz būt īsts baktēriju perēklis, ja par to attiecīgi neparūpējies. Tāpēc aizbildinājumus pie malas, produktus – no ledusskapja uz galda, un – pie darba!

Atbrīvojies no liekā apģērba

Teju ikvienam no mums drēbju skapī iespējams atrast džinsus, kuros vēl ceram kādreiz “ielīst”, vai T-kreklu, kas jau pamatīgi novalkāts un izbalējis, taču to žēl mest ārā, jo saistās ar kādiem īpašiem brīžiem. Taču būsim reāli – šādi apģērba gabali tikai lieki aizņem vietu, tāpēc no nolietotajiem apģērba gabaliem atbrīvojies vai izmanto tos kā izejvielu lupatiņām, savukārt to, kas neder vai vairāk nekā gadu nav vilkts, vari censties pārdot vai atdot labdarībā.

Pārmaini istabas iekārtojumu

Dažu mēbeļu pārbīdīšana vietām ļauj iegūt pavisam jaunu perspektīvu, taču tajā pašā laikā, lai to izdarītu, pilnībā pietiks ar 49 minūtēm. Ja vēlies savā dzīvē ienest jaunas vēsmas un sajūtas, šis ir viens no ātrākajiem, vienkāršākajiem un lētākajiem variantiem. Ja vien mēbeļu “ceļošanas” laikā tās nesalauzīsi vai nesaskrāpēsi grīdu – tad par vārdu “lēts” jāaizmirst.

Izrevidē e-pasta kastīti

Lielākoties ir divu veidu cilvēki – tie, kuriem e-pasta kastītē valda perfekta kārtība, un tie, kuru neizlasīto e-pastu apjoms ir pietiekams, lai no visa materiāla izveidotu vairākas grāmatas vai kaudzi ar žurnāliem. Ja piederi pie otrā veida, ar 49 minūtēm noteikti būs par maz, lai ar visu tiktu galā, taču vari vismaz sākt atbrīvoties no liekajiem e-pastiem vai iepazīties ar tiem, kuros tomēr varētu būt kas noderīgs.



Sakārojās pēc picas? Nekādu problēmu – picu piegāde Rīgā, kā arī Jūrmalā, Ādažos un Ķekavā ir darbs, ar ko Pica Lulū tiek galā nevainojami.

