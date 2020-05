Gards un veselīgs jaunums no "Lāču" ceptuves - griķu maize ar rudzu klijām

Balta zied griķu druva

Aiz visāmi druviņām,

Balta gāja meitu māte

Aiz visāmi sieviņām.

Latvijā audzētie griķi – gadsimtos pārbaudīta vērtība veselīgam un pilnvērtīgam uzturam

Latvijas laukus jau vismaz no 15.gadsimta rotājuši krāšņi ziedošie griķu lauki, un tā jau gadsimtiem ilgi griķu ēdieni latvietim ir pašsaprotama ikdienas maltītes sastāvdaļa. Vai zinājāt, ka līdztekus rudzu maizei, mūsdienās, dodoties pie svešumā dzīvojošiem tautiešiem, kā viens no pieprasītākajiem ciemkukuļiem bija tieši maisiņš ar griķiem?

Un re, grūtākiem laikiem sākoties, tieši griķi kļuva par vienu no pirktākajiem produktiem. Varbūt tā bija pat neapzināta izvēle, vien sekošana tradīcijām un no paaudzes paaudzē nodotai mācībai, tomēr izrādījās, ka griķi ir pārbaudīta vērtība. Vērtība, uz kuru var droši paļauties, ar kuru var ne vien izdzīvot, bet, kā rāda laiks, arī veselīgi dzīvot.



Veselīga uztura piekritējus gan mūsdienās ar griķiem nepārsteigt - viņi griķus ēduši vienmēr, labi zinādami, cik tie noderīgi veselībai, labam noskaņojumam un lieliskam izskatam.

Kā izrādās, griķiem ir ļoti augsta uzturvērtība, tajos ir daudz šķiedrvielu, antioksidantu, dzelzs, minerālvielu un vitamīnu. Griķi ir lielisks enerģijas avots, turklāt stiprina imūnsistēmu, samazina sirds un slimību risku, uzlabo gremošanas sistēmu, veicina matu augšanu un uzlabo ādas stāvokli.

Tā nu “Lāči” nolēma, ka ir laiks vēl vienu latviešu brīnumēdienu celt godā un dot iespēju griķiem sadraudzēties ar maizīti!

Bioloģiskie Ilzeskalna pagasta z/s “Liepkalns” pilngraudu griķu milti – pēc sentēvu metodes audzēti un akmens dzirnavās malti!

Un, ja reiz jātop vēl nebijušai maizītei, tad tai noteikti jābūt no vislabākajiem griķiem – Latvijā audzētiem, pēc sentēvu metodes koptiem un lolotiem. Tieši tādi griķi nāk no ģimenes uzņēmuma gleznainajā Ilzeskalna pagastā Rēzeknes novadā – no zemnieku saimniecības “Liepkalns”. Šeit audzē bioloģiskos griķus, kurus pats saimnieks Aleksejs Danilins sauc par zaļajiem griķiem, jo lobīšanas procesa laikā tos termiski neapstrādā, tādēļ zaļie griķi saglabā daudz labāk un vairāk vitamīnu un uzturvielu. Zaļajos griķos ir 3x vairāk dzelzs, 2x vairāk magnija un kālija nekā citos graudos. Tajos neiztrūkstoši ir arī olbaltumvielas, B6, B2, B1 E un PP vitamīns, cinks, dzelzs, magnijs, kalcijs, kālijs, selēns, jods, fosfors, kobalts, kā arī antioksidanti rutīns un tanīns.

Kā gan tas iespējams? Izrādās, ka “Liepkalnā” griķu miltus maļ ar akmens dzirnavām – tieši tāpat, kā to darīja mūsu senči. Tā kā ar akmeņiem malšanas process ir krietni lēnāks, arī dīglis netiek pakļauts pārāk augstai temperatūrai, līdz ar to arī veiksmīgi izdodas saglabāt vērtīgās uzturvielas un minerālvielas.

No šādiem griķu miltiem cepta maizīte būs veselīga un pilnvērtīga brokastu vai launaga maltītes sastāvdaļa, tā lieliski sader kopā gan ar biezpienu vai sieru, tomātiem, gurķiem un citiem dārzeņiem vai salātiem, gan ar medu, ogām vai omītes ievārījumu.



Bet pirms maizīti baudīt, pielieciet šķēli pie deguna – sajūtiet īpašo smaržu! Tā ir unikāla!

Jaunā Griķu maize ar rudzu klijām šobrīd pieejama visos “Lāču” veikalos un lielveikalu tīklā “Maxima”.



Veseli ēduši!



