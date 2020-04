Pārbaude ledusskapī. Tajā mēdz paslēpties dažādas mērces, pusizlietoti konservi, dārzeņu atlikumi, ko uzreiz izmest laukā ir žēl, jo šķiet, ka tas viss vēl noderēs. Pētījumi liecina, ka šie labie nodomi dzīvē tiek īstenoti nepilnos 10% gadījumu. Pirmais darbiņš – visas tomātu mērces, kečupus, majonēzes, kas pēdējās trīs nedēļās nav lietotas, bez žēlastības jāmet laukā.

Tas pats attiecas arī uz dārzeņiem, kuri teorētiski būtu piemēroti ilgākai glabāšanai: puraviem, sakņu selerijām, iegrieztām kāpostgalviņām, savītušām pētersīļu saknēm. Rūpīgi jāpārbauda arī buljona koncentrāti un kubiņi, kas mēdz mētāties durvju plauktā, un, ja derīguma termiņš pārsniegts kaut vai par mēnesi, jāmet laukā. Pavasaris ir laiks, kad gribas un vajag ēst visu svaigo – ne tikai svaigus zaļumus, bet arī visu pārējo, kaut vai tie būtu svaigi konservi.

Revīzija virtuves skapīšos. Gandrīz katrā virtuvē krājumos noteikti ir atrodama kāda rīsu vai makaronu paciņa, par miltiem nemaz nerunājot. Tā dēvētie sausie produkti (auzu pārslas, rīsi, makaroni, milti, manna, kartupeļu ciete u. tml.), no vienas puses, ir izdevīgi tādēļ, ka ilgi glabājas, un tāpēc var turēt mājās krājumus, taču, no otras puses, kalpo par barotni dažādiem kaitēkļiem: miltu kodēm, vabolītēm u. c.

Šādu produktu krājumus vajadzētu kontrolēt vismaz reizi trīs mēnešos, bet pavasara sākumā – noteikti, jo, ja ticam latviešu dzīvesziņai, tad pavasarī aktivizējas visvisādi kukaiņi arī pārtikas produktos. Vispirms jāpārbauda produkti papīra un folijas iepakojumā.

Pat ja nekas aizdomīgs nav manāms, tomēr labāk no tiem atbrīvoties un iegādāties jaunus, ko uzreiz pārber cieši noslēdzamā stikla vai keramikas traukā. Skapīšu plaukti jāizmazgā ar karstu ūdeni, kam pievienots dezinficējošs trauku mazgāšanas līdzeklis. Sevišķi rūpīgi jāizberž visas spraudziņas un stūrīši, jo tur patīk iemitināties vabolītēm, kas spēj ne tikai sabojāt citus produktus, bet pat sagrauzt skapīša sienas.

Kontrole garšvielu plauktā. Mazie kaitēkļi ir iecienījuši arī garšvielas, pat tādas, kas cilvēkam kož kaklā un sadzen asaras acīs. Vabolītes dod priekšroku kaltētiem garšaugu maisījumiem un maltajam paprikas pulverim. Ja tajā parādās mazi kunkulīši, ļoti iespējams, ka tajos iekšā ir vabolītes, kas neticamā ātrumā izplatās pa visu virtuvi un tiek iekšā pat it kā slēgtos traukos. Tāpēc visām garšvielām jāpārbauda derīguma termiņš; ja tas beidzies, bez žēlastības jāmet laukā.

