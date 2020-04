Kam īpaši jāpievērš uzmanība, rūpējoties par mājdzīvnieku ārkārtējās situācijas laikā

Fiziskās aktivitātes nav atceltas

Lai arī spēkā ir sociālā distancēšanās, ir jāturpina nodrošināt mājdzīvnieku vajadzības, tai skaitā pietiekamas fiziskās aktivitātes. Tas nozīmē, ka, piemēram, sunim ir jānodrošina pastaigas vismaz divas reizes dienā, katra apmēram 30 minūtes gara. Neaizmirsti, ka, vedot suni pastaigā, jāatrodas divu metru attālumā no citiem cilvēkiem. Ja suņa saimnieks atrodas karantīnā un nedrīkst pamest mājokli, tad jāmeklē radinieku, kaimiņu vai brīvprātīgo palīdzība.

Ja esi saslimis – esi īpaši uzmanīgs

Ja esi slims ar koronavīrusu vai ir aizdomas par to, tad ierobežo saskari ar mājdzīvniekiem, gluži tāpat kā ar cilvēkiem. Šobrīd gan nav pietiekamu zinātnisko pētījumu, kas pierādītu jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 pārnesi no mājdzīvnieka uz cilvēku un no cilvēka uz mājdzīvnieku. Tomēr pasaulē ir reģistrēti gadījumi, kad slimības ierosinātājs ir konstatēts arī mājdzīvniekiem. Esi piesardzīgs! Neglaudi svešus mājdzīvniekus un pēc jebkura kontakta ar mājdzīvnieku mazgā rokas. Noteikti pārliecinies, vai dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļi, ko lieto infekcijas izplatības ierobežošanai, nav kaitīgi mājdzīvniekiem.

Ja slimošanas laikā nevari parūpēties par savu mājdzīvnieku, meklē palīdzību pie radiem, kaimiņiem un brīvprātīgajiem vai arī ievieto dzīvnieku viesnīcā, kas reģistrēta Pārtikas un veterinārajā dienestā, iepriekš informējot, ka dzīvnieka īpašnieks ir Covid-19 pozitīvs.

Rūpējies par sava mājdzīvnieka veselību

Ja ir bažas par mājdzīvnieka veselību, ar veterinārārstu ieteicams konsultēties telefoniski. Uz veterinārārsta praksi dodies tikai tad, ja to norāda vetārsts. Mājdzīvniekiem var rasties dažādas uzvedības problēmas – agresija, destruktīvisms, neatbilstoša tualetes uzvedība, sevis sakropļošana, nepiemērota balss lietošana, nervozitāte vai pārmērīga baiļu izpausme. Dažreiz šo uzvedību var izraisīt veselības problēmas, tāpēc vispirms jākonsultējas ar veterinārārstu, kurš vajadzības gadījumā novirzīs pie uzvedības eksperta.

Vai suns var apmeklēt tualeti iekštelpās?

Ja nevarat nodrošināt regulāras pastaigas, ir iespējams iemācīt suni nokārtoties iekštelpās. Vispirms izveido zonu, kuru var izmantot kā tualeti. Šim nolūkam var iegādāties speciālas iekštelpu tualetes vai arī izmantot mākslīgo zāli vai kucēnu paladziņus. Ir svarīgi lietot ko tādu, kas parasti neatrodas telpā, lai, tiklīdz jūs varēsiet atsākt āra pastaigas, suns neturpinātu nokārtot dabiskās vajadzības iekštelpās. Ir ļoti svarīgi rūpīgi ievērot higiēnu pēc tualetes zonas satīrīšanas. Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni!

