Pexels.com

Kura tēja ir veselīgākā?

Tēja satur mazāk kofeīna nekā kafija, un ir jāizdzer astoņas tasītes tējas, lai sasniegtu to kofeīna daudzumu, kas ir vienā kafijas krūzē. Taču tas nav vienīgais ieguvums, ko sniedz dzēriens no tējas koka (Camellia sinensis) lapiņām, vēsta portāls health.com. Interesants fakts - zaļā, melnā un baltā tēja tiek iegūta no viena un tā paša auga, atšķirīga ir tālākā pagatavošana. Melnā tēja izgatavota no lapiņām, kas ir pilnībā oksidējušās, zaļā tēja nav oksidēta vispār, līdzīgi kā baltā tēja, taču tā iegūta tikai no jaunajām lapiņām vai pumpuriem.