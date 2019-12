6 triki, kas palīdzēs ekonomēt degvielu ziemā

Ņem vērā!

Ziemā faktiski neiespējami patērēt tikpat maz degvielas kā vasaras laikā. Tomēr arī ziemā var samazināt tās patēriņu.

■ Dzinējs. Ziemā autodzinējs uzsilst daudz ilgāk nekā vasarā. Turklāt, ja ir ieslēgta salona apsilde, tas notiek vēl ilgāk. Auksts dzinējs patērē daudz vairāk degvielas. Tāpēc vispirms dzinēju vajadzētu pasildīt dažas minūtes un tikai pēc tam lēnām uzsākt braukšanu, kā arī tikai tad ieslēgt salona apsildi. Tā dzinējs uzsils ātrāk un tiks samazināts degvielas patēriņš.

■ Elektroiekārtas. Lai arī netieši, bet visas elektroiekārtas – krāsniņa, ventilators, spoguļu, logu un krēslu apsilde, kā arī visas ekstras – ņem enerģiju no dzinēja, palielinot degvielas patēriņu. Samazini šo ekstru lietošanu līdz minimumam un nelieto salona apsildei augstas gaisa temperatūras.

■ Riepas. Seko līdzi gaisa spiedienam riepās rūpīgāk nekā vasarā. Pie nepietiekama gaisa spiediena degvielas patēriņš pieaugs.

■ Sniegs. Braucot pa piesnigušiem ceļiem, mašīna var sākt buksēt. Lai arī buksēšana būs neliela, tā tomēr dedzinās autodegvielu.

■ Liekais svars. Jebkurš automašīnas svara palielinājums novedīs pie lielāka degvielas patēriņa, nevis tās ekonomēšanas. Tāpēc izņem no bagāžnieka visu, kas ziemā nebūs vajadzīgs. Arī jumta bagāžnieku nevadā līdzi, ja to nelieto. Tas ne tikai palielina auto svaru, bet arī radīs pretestību braucot, kā rezultātā pieaugs degvielas patēriņš. Nepaslinko un notīri sniegu no mašīnas! Tā būs drošāk braukt un nepalielināsies auto svars un pretestība.

■ Ātrums. Ziemā ceļi ir slideni, bieži vien netīrīti, vadītāji brauc uzmanīgāk. Satiksmes plūsmas ātrums neizbēgami samazinās. Vidējais braukšanas ātrums strauji sarūk, un arī degvielas patēriņš aug, jo to palielina nevis liels ātrums, bet gluži pretēji – mazs. Iespēju robežās izvēlies nebraukt ar zemiem ātruma pārnesumiem.

