Auto padomi: kādu vējstikla slotiņu izvēlēties?

Pirms doties uz veikalu, vajadzētu noskaidrot savas automašīnas konkrētās slotiņas izmēru. Vadītāja, pasažiera puses un aizmugurējā stikla slotiņu izmēri atšķirsies. Vislabāk noskaidrot izmērus, ievadot internetveikala mājaslapā savas mašīnas markas un modeļa nosaukumu un izlaiduma gadu. Daudzi slotiņu ražotāji jau uz iepakojuma norāda, kuras markas un modeļa mašīnai tās ir paredzētas. Pievērs uzmanību, kurai mašīnas pusei slotiņa ir paredzēta.

Kad esi ticis skaidrībā ar izmēriem, vari sākt lūkoties pēc slotiņām. Ražotāju piedāvātais slotiņu klāsts ir ļoti plašs. Rēķinies, ka zināmu zīmolu slotiņas maksās krietni dārgāk, bet tas ne vienmēr nozīmēs labāku kvalitāti. Tā kā mehānismi vairāk vai mazāk ir vienādi, slotiņas kalpošanas laiks būs atkarīgs tieši no gumijas kvalitātes un slotiņas lietošanas.

Nākamais solis būtu saprast, kādu tieši slotiņu vēlies. Ražotāji piedāvā triju veidu vējstiklu slotiņas: ar rāmi (tradicionālās), hibrīdslotiņas un bezrāmju slotiņas. Ziemai ir pieejamas arī slotiņas ar antispārnu. Izvēloties ņem vērā sev svarīgāko: vai vēlies sportiskāka izskata slotiņas vai praktiskākas lietošanā, vai tomēr nozīme ir arī cenai.

Tradicionālās rāmja slotiņas ir vislētākās, bet var gadīties, ka tām arī būs visīsākais kalpošanas laiks. Lai gan jebkura veida izvēlēto slotiņu mūžs būs lielā mērā atkarīgs no to lietošanas biežuma, vējstikla un logu tīrāmā šķidruma kvalitātes, kā arī no tā, ja ziemā ledu no stikla tīrīsi ar slotiņām. Braucot pa sliktas kvalitātes ceļiem (grants, smilšu), uz vējstikla sakrājas putekļi – arī tas bojās slotiņu gumiju.

Hibrīdslotiņas ir vidusceļš starp rāmja un bezrāmja slotiņām. Tās ir dārgākas par rāmja slotiņām. Šo slotiņu mehānisms nodrošina labāku piekļaušanos logam visā slotiņas garumā.

Bezrāmja slotiņas ir visdārgākās – neatkarīgi no ražotāja. Tām, iespējams, būs ilgāks mūžs, bet to piekļaušanās stiklam ne vienmēr sniegs cerēto rezultātu, no kā arī ir atkarīga stikla notīrīšanas kvalitāte.

Katrai no izvēlētajām slotiņām ir atšķirīgi montāžas mehānismi. Daži no tiem ir ļoti vienkārši un neprasa īpašas prasmes, tomēr dažu slotiņu nomaiņa prasīs zinoša cilvēka palīdzību. Nepareizi uzmontēta slotiņa krietni saīsinās tās kalpošanas ilgumu un var bojāt vējstiklu.

Ieteicams abas priekšējo vējstiklu slotiņas mainīt vienlaikus.

Zināšanai

● Kā alternatīvu var izvēlēties speciālu stikla pārklājumu ūdens atgrūšanai. Kvalitatīvi un pareizi uzlikts pārklājums aizstās stikla tīrāmās slotiņas dienās, kas nav ļoti lietainas.