Kuri ir vērtīgākie rudens dārzeņi un ogas, ko noteikti iekļaut ēdienkartē

■ Āboli. Tie ir bagāti ar A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C vitamīniem un minerālvielām: kalciju, dzelzi, magniju. Āboli satur fitoncīdus, tāpēc tos ieteicams lietot kā profilaktisku līdzekli, lai organismu pasargātu no saslimšanas un stiprinātu imunitāti.

■ Burkāni. Satur B, C, E, K vitamīnus, minerālvielas: kāliju, kalciju, magniju, dzelzi, folijskābi, kā arī aminoskābes. Tie satur daudz šķiedrvielu, un bēta karotīnu, kas organismā pārvēršas par A vitamīnu. Palīdz uzturēt veselīgu ādu un gļotādu, kā arī labu redzi.

■ Tomāti. Visvērtīgākais tomātos ir likopēns – viens no spēcīgākajiem antioksidantiem, kas sargā no vides kaitīgās ietekmes un iznīcina brīvos radikāļus, kas paātrina novecošanos. Tomāti satur C, D vitamīnu, karotīnu, kalciju, cinku, magniju, dzelzi, un jodu.

■ Ķirbis. Īsts brīnumlīdzeklis, kas satur kāliju, kalciju, magniju, cinku, fluoru, B1, B2, C, E un PP vitamīnus, bēta karotīnu. Tas uzlabo imunitāti, sargā organismu no stresa un samazina iekaisumus.

■ Ķiploks. Uzlabo imunitāti. Ķiplokam piemīt pretsēnīšu, pretvīrusu un pretiekaisuma īpašības, tā sastāvā esošajiem fitoncīdiem – arī antibakteriālas īpašības.

■ Dzērvenes. Satur PP, C, K, B1 un B2 vitamīnus, organiskās skābes, flavonoīdus un pektīnvielas lielā koncentrācijā, kā arī tanīnus, kas pasargā no infekcijām.

■ Kāposts. Augstvērtīgs karotīna, B, C, PP, K vitamīnu un minerālvielu kalcija, magnija, kālija, dzelzs un aminoskābju avots.

■ Paprika. Pilna ar karotīnu, PP un B vitamīnu un mikroelementiem: kalciju, fosforu, cinku, jodu un magniju, kā arī daudz dzelzs. Satur arī C un P vitamīnus, kuru kombinācija stiprina asinsvadus.

■ Bietes. Biešu saknes satur В, С, Р, РР vitamīnus, karotinoīdus, folijskābi, pektīnus, kā arī šķiedrvielas un aminoskābes, turklāt bietēs ir mikroelementi kobalts, dzelzs, kālijs, fosfors, sērs, magnijs, jods – daudzi no tiem regulē asinsrades procesus, tāpēc, lietojot uzturā bietes, var izvairīties no mazasinības.

■ Medus. Tā sastāvā ir minerālvielas, mikroelementi, fermenti, bioloģiski aktīvas vielas un visi vitamīni, kas nepieciešami organisma imūnsistēmas stiprināšanai un labas veselības nodrošināšanai.

Ja kādu iemeslu dēļ ēdienkartē nevar iekļaut sezonas dārzeņus, augļus un ogas vai nepieciešams spēcināt organismu, papildus var izvēlēties individuāli piemērotus uztura bagātinātājus.