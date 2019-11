Zaļais dzīvesveids. Kā izvairīties no liekiem atkritumiem mājās?

1. Pērc tikai to, kas patiešām ir nepieciešams! Ja cilvēks ļaujas spontānai iepirkšanās iedvesmai, tad lielākoties tiek nopirkts daudz par daudz, un produkti, piemēram, augļi un dārzeņi, bieži vien sabojājas un nonāk atkritumos, nevis šķīvī. Lai tā nenotiktu, vēlams pieradināt sevi rakstīt vajadzīgo produktu sarakstus un iepirkties atbilstoši tiem.

2. Ievies vienu vai divus, ja vajag – arī trīs, no auduma sašūtus iepirkumu maisiņus. Ņem tos līdzi katru reizi, kad ej uz veikalu, un liec pirkumus tajos, nevis katru sīkumu ievīsti atsevišķā plastmasas maisiņā.

3. Labāk iegādājies kvalitatīvus virtuves piederumus ar ilgu mūžu, nevis lētus plastmasas izstrādājumus. Lielai daļai virtuves piederumu un trauku tagad nopērkami no plastmasas gatavoti aizstājēji. Diemžēl tiem lielākoties ir ļoti īss mūžs, tāpēc labāk vienu reizi izdot vairāk naudas un nopirkt kvalitatīvu izstrādājumu no māla, stikla, koka vai porcelāna un tamlīdzīgiem materiāliem. Pirmajā mirklī tas, iespējams, šķitīs dārgi, taču laika gaitā noteikti atmaksāsies, turklāt neradīs liekus atkritumus.

4. Izmanto vienu un to pašu iesaiņojumu vairākas reizes! Dažkārt pat pēc labākās gribas nav iespējams veikalā izvairīties no konkrēta iesaiņojuma, piemēram, stikla burkas. Taču to noteikti var izmantot atkal un atkal – gan produktu uzglabāšanai, gan ēdienu pārpalikumu ievietošanai, gan produktu iesaldēšanai. Arī tetrapakas ir itin labi izmantojamas – kaut vai stādu audzēšanai.

5. Nemet prom dārzeņu mizas un pārpalikumus! No tiem var veidot kompostu – kaut vai dārzeņu audzēšanai uz balkona, savukārt no kolrābju, redīsu vai burkānu lapām var gatavot salātus, tās var pievienot buljonam un zupām, tās var izkaltēt, sasmalcināt un lietot kā garšaugu piedevu.