Liepājā sākuši dzīvot pēc principa: "Ņem, ko vajag; atnes, ko vari!"

Visi biedrībā nodarbinātie ir brīvprātīgie, līdz ar to nesaņem atalgojumu. Darbā piedalījušies arī jaunieši no ārzemēm, kuri atbraukuši veikt brīvprātīgo darbu.

Ideju rod Berlīnē

“Iedvesma izveidot šādu punktu radās mūsu aktivitātes Lielā drēbju diena laikā. Biedrība to praktizē jau vairākus gadus, cilvēki varēja atnest savas mantas un mainīties ar tām. Sabiedrības atsaucība bija liela, taču mums tajā brīdī nebija telpu, ko regulāri varētu izmantot. Tas drīzāk bija sezonas pasākums,” "Kas Jauns Avīzei" stāsta biedrības brīvprātīgā, vides aktīviste un studente Asnāte Borisova.

Pērn rudenī "Radi Vidi Pats" pārstāvji aizbrauca uz Berlīni, pie sadarbības organizācijas "Trial &Error", kas izveidojusi līdzīgu punktu "Swappshop".

Te var dabūt gan grāmatas, gan traukus. (Foto: Ģirts Gertsons)

“Berlīnē šī maiņas kultūra ir ļoti populāra. Tur ir pieejamas arī "free box" jeb brīvās kastes un tiek mainīts viss kas. Mēs Vācijas galvaspilsētā guvām iedvesmu un domājām, ka Liepājā jātaisa augšā kas līdzīgs. Biedrības rīcībā bija pagrabiņš Kuģinieku ielā 5, kur nekas īsti nenotika, tāpēc arī tur iekārtojāmies,” stāsta Asnāte.

Labāk regulāri un mazos apjomos

Liepājas punkts pagaidām apmeklētājiem ir atvērts trīsreiz nedēļā: otrdienās, ceturtdienās un sestdienās. Biedrībai "Facebook" ir sava lapa "(Pār)maiņas punkts", kurā pat bija publicēta informācija, ka konkrētajā brīdī mantas nepieņem, jo telpas ir mazas un nav vairs brīvas vietas – tik daudz bija sanests īsā laikā.

Lielākoties sanestas ir sieviešu drēbes. (Foto: Ģirts Gertsons)

“Visvairāk nes sieviešu drēbes. Mēs gan aicinām nest labas grāmatas, virtuves piederumus, aksesuārus, vīriešu apģērbu, bērnu lietas. Mūsu ideja ir vides izglītība, vides apziņas nešana sabiedrībā. Un tā ir tikai redzamā daļa, bet ar šo vēlamies motivēt aizdomāties, ka nevajag visu laiku tikai pirkt, tādējādi tērējot aizvien jaunus resursus, bet jāizmanto tas, kas jau ir,” skaidro Asnāte.

Tomēr biedrība aicina nevis iztīrīt skapi un pilnīgi visu, kas pašam nav vajadzīgs, atgādāt šurp, bet gan nest regulāri un nelielos apjomos. Tas tāpēc, ka telpas nav tik plašas un, ja atnes lielu maisu ar mantām, pagrabiņš jau ir pilns.

Liepājā jau mēnesi darbojas biedrības "Radi Vidi Pats" (pār)maiņas punkts. (Foto: Ģirts Gertsons)

Grib veidot tikšanās vietu

“Mēs šo punktu esam iecerējuši veidot kā tikšanās vietu, kur cilvēki cits citu satiktu un mainītos ar savām mantām klātienē, kā tas, piemēram, notika atklāšanas pasākumā. Tas bija jauks brīdis, turklāt lietas pat ne uz brīdi nenonāca plauktos, bet uzreiz pie īstā cilvēka, kuram tās bija nepieciešamas. Tas ir visforšākais moments, ja izdodas nodibināt cilvēcisko kontaktu,” priecājas Asnāte.

Atklāšanā bija organizētas gan pārstrādes darbnīcas, kur no vecā tekstila varēja veidot lupatu deķus, šūt maisiņus, izgatavot aksesuārus, gan modes skates. Vienā no tām izrādīja biedrības brīvprātīgās, modes mākslinieces Edītes Padānes tērpus, kas tapuši no otrreizējās pārstrādes materiāliem, otrajā modes skatē – atklāšanas dienā atnestos apģērbus. “Mums ir mērķis šīs modes skates un darbnīcas ik pa laikam atkārtot,” sola Asnāte.

Jāizmanto jau esošais

Asnāte atzīst, ka liepājnieki šajā ziņā nav pirmatklājēji, arī Rīgā jau vairāk nekā gadu darbojas šāda iniciatīva – "Brīvbode" Maskavas forštatē, Turgeņeva ielā 13.

Biedrības brīvprātīgā, modes māksliniece Edīte Padāne pielaiko kāda atnesto šalli. (Foto: Ģirts Gertsons)

“Es to visu vērtēju pozitīvi, jo šķiet, ka mums to mantu tiešām ir par daudz. Pirkt tikai jaunu un visu laiku patērēt ir iespējams, bet kas beigu beigās paliks pāri no Zemes resursiem? Jāizmanto tas, kas jau ir. Tāpēc es arī iestājos par šo ideju un mēģinu to atbalstīt. Mēs nepelnām, bet radām vietu, kur iespējams mainīties ne tikai ar lietām, bet arī idejām un prasmēm. Iesaistīties var jebkurš. Mums ir savs moto: “Ņem, ko vajag; atnes, ko vari!”” aicina Asnāte.

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.