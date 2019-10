Kur nodot augsnes analīzes?

Valsts augu aizsardzības dienestā pastāstīja, ka būtiski ir paraugu paņemt pareizi.

Kā to darīt? Ar lāpstu parok apmēram 25 cm dziļu bedrīti un ar ēdamkaroti no bedrītes malas no apakšas uz augšu iegrābj augsni tā, lai paraugā sabirtu zeme no visām augsnes kārtām.

Šādi vairākās dārza vietās iegrābj kādu puskilogramu augsnes. Ja dārzā ir atšķirīga augsne, sagatavo vairākus paraugus. Ja plānots stādīt augļu kokus, pārbaudāmajā vietā paraugu ņem gan seklā rakumā, gan apmēram 40 cm dziļumā.

Izsmeļoši par pareizu parauga paņemšanu vari lasīt http://www.vaad.gov.lv/sakums/augu-aizsardziba/laboratorijas/agrokimijas-laboratorija.aspx.

Savākto zemi apžāvē un liek auduma maisā, norādot informāciju savai zināšanai, piemēram, "Pie siltumnīcas" un tamlīdzīgi. Sagatavoto paraugu ved uz laboratoriju. Pamatanalīzēs nosaka augsnes pH līmeni, augiem izmantojamā fosfora, kālija daudzumu un organisko vielu daudzumu.

Vadoties pēc iegūtajiem datiem, vari aprēķināt nepieciešamā mēslojuma devas un zemes ielabošanai piemērotos līdzekļus.

Kā augiem rudenī trūkst visbiežāk? Tas ir kālijs, ko vajadzēja kauliņu, sēklu, apvalku briedināšanai un kas nodrošina labu ziemošanu. Analīzes maksā no 11 līdz 40 eiro.

