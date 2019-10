Ko darīt ar oranžo prieka avotu – dekoratīvo ķirbi?

Dekoratīvo šķirņu klāstā atradīsi radošo garu rosinošas formas – no akurāti apaļiem maziem ķirbīšiem līdz izliektām formām oranžā, zaļā, dzeltenā, baltā un iesārtā krāsā. To, kas izaugs no sēklas, redz uz iepakojuma. Šie ķirbīši no citiem atšķiras ar interesantu, neparastu izskatu – tie ir pumpaini, kārpaini, pilienveida formas, ar izlocītiem kakliņiem.

‘Baby Boo’ – mazi, balti, rievaini ķirbīši, vārot izjūk kā biezputra.

‘Turk’s Turban’ – ar oranžām cepurītēm, izskatās pēc glītām sēnītēm.

‘Cou Tors Hative’ – dzelteni izliekti, kā pumpaini mazi kabacīši.

‘Nest Egg’ – līdzīgi baltām olām.

‘Crown of Torn’ – kā karaļu kronīši, ar šaurām vertikālām svītrām.

‘De Pequenos Frutos’ – dažādu krāsu svītraiņi.

‘Little Indian’ – ar izliektām formām. Dažs izskatās kā jūraszirdziņš.

Vai vērts ievākt dekoratīvo šķirņu sēklas?

Kāpēc gan ne, tikai rēķinies, ka jau nākamajā gadā no viena auga iegūsi dažādus ķirbjus – gan tradicionālas formas, gan šķirnei raksturīgos. Tas ir pat aizraujoši – iestādīt konkrētas šķirnes pašu vāktas sēklas un pieredzēt dažāda izskata ražu.

Vai tādus ķirbjus var ēst?

Var un vajag! Bet jāēd uzreiz pēc novākšanas, jo ķirbji ātri kļūst cieti un tiem ir maz mīkstuma. Piemēram, ‘Turk’s Turbans’ uzskata par ļoti veselīgiem, ķirbjiem ar dziednieciskām īpašībām. Tajos ir daudz vi­ta­mī­nu un mi­ne­rāl­vie­lu. Kamēr miza nav pārkoksnējusies, ķirbjus var grauzt svaigus vai pievienot salātiem. Bet, kad tie pastāv, dārza ogas var izmantot kā apēdamu ietvaru, glītu podiņu, kurā pagatavot pildītus ēdienus.

Kā glabāt?

Dekoratīvos augļus kārto ziedu kompozīcijās un izmanto mājokļa dekoros. Tāds oranžais prieks iedvesmos arī nolikts uz darbgalda vai ārsta pieņemamajā telpā. Ķirbīti var piesiet pie dāvanas vai nest kā ciema kukuli. Ja to glabāsi sausā vietā, ķirbītis var palikt ciets kā krams un nostāvēt līdz nākamajam rudenim. Tam nepatiks mitra vieta, un to nevajadzētu pārvietot no vienas vietas uz citu, lai sēklas nesāktu dīgt un pats ķirbis – bojāties.