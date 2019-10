Ķiploku raža šogad Latvijā padevusies laba

Viņš atzina, ka šogad nebija labākā ziemas ķiploku audzēšanas sezona, tādēļ salīdzinājumā ar normālas ražas gadu šogad ķiploku raža ir mazāka. Narvils minēja, ka ziemas ķiploku audzēšanā nozīmīga loma ir labam stādāmajam materiālam, taču ar katru gadu arvien vairāk tiek izplatīts inficēts stādāmais materiāls, jo trūkst atbilstošas kodnes.

Pēc viņa sacītā, arī laika apstākļi bija nelabvēlīgi - pērn rudenī daudzviet mitrums nebija pietiekami optimāls, lai ķiploki pilnvērtīgi sagatavotos ziemošanas periodam, bet šā gada pirmajā pusē bija sausums.

"Pavasarī intensīvākais ķiploku augšanas posms sakrita ar izteiktu sausumu lielākajā Latvijas teritorijā. Ķiploki bez laistīšanas nespēja izveidot spēcīgu lapotni, kas liedza izveidot pietiekoši lielas ķiploku galviņas. Ieguvēji bija tie, kas savas ķiploku platības laistīja, un arī tie, kuriem bija pareiza augsnes izvēle - stādīja mitrumu saturošās un smagākās, bet iekoptās augsnēs, jo ķiploki necieš blīvas un gaisu necaurlaidīgas augsnes," teica Narvils.

Tāpat LLKC Augkopības nodaļas vecākais speciālists dārzkopībā atzina, ka vasarā ķiploku stādījumu lapotni bojāja arī krusa, kā arī papildus riskus ķiploku slimību attīstībai un to ražas novākšanai radīja vēsie laika apstākļi jūlijā.

Vienlaikus Narvils norādīja, ka ķiploku audzēšanas platības šogad palielinājušās par 37% salīdzinājumā ar pagājušo gadu. "Spriežot pēc tā, cik daudz konsultāciju un palīdzības esmu sniedzis, faktiski lielākā daļa no tām ir vērsta uz ķiploku audzēšanu. Cilvēki ir kā traki uz to - varētu teikt, ka mums šobrīd Latvijā ir zināms ķiploku audzēšanas "bums", līdz ar to faktiskais nodrošinājums ar vietējiem ķiplokiem varētu būt nedaudz lielāks kā gadu iepriekš," viņš sprieda.

Narvils arī atzina, ka daļai audzētāju ķiploki sliktāk uzglabāsies lietaino laika apstākļu dēļ ražas novākšanas laikā.

Vienlaikus, pēc viņa sacītā, šā gada rudens līdz šim laika apstākļu ziņā ķiploku audzētājiem bijis pietiekami labvēlīgs. Patlaban iestājies labākais ziemas ķiploku stādīšanas laiks. Tāpēc paveras labākas perspektīvas nākamā gada ražas sezonai nekā gadu iepriekš. "Tā kā ķiploku stādīšanas laikā ir gaidāmi ļoti labi apstākļi, ķiploku stādīšanas laikā nevajadzētu būt šķēršļiem un nākamo sezonu būs iespējams iesākt daudz sekmīgāk nekā pagājušajā gadā," teica Narvils.

LLKC darbojas kopš 1991.gada un ir lielākais lauku konsultāciju sniedzējs Latvijas teritorijā. Tā pastāvēšanas mērķis ir veicināt lauku attīstību, paaugstinot lauku uzņēmēju profesionālās un ekonomiskās zināšanas, nodrošināt konsultāciju un mācību organizāciju visos Latvijas novados, paaugstināt lauku iedzīvotāju konkurētspēju Eiropas Savienībā un organizēt Zemkopības ministrijas padotībā esošajās iestādēs strādājošo darbinieku tālākizglītību.