Viņš teica, ka meijām bērzus atļauts cirst meža ceļu malās, uz stigām, grāvju malās, zem elektrolīnijām un pieaugušā mežā zem lielajiem kokiem. Kopumā ikviens Latvijas iedzīvotājs bez maksas "Latvijas valsts mežu" apsaimniekotajos mežos drīkst iegūt ne vairāk kā piecas bērzu meijas.

Vienlaikus Sedlenieks uzsvēra, ka ir kategoriski aizliegts cirst bērzu meijas jaunaudzēs, izņemot priežu jaunaudzes, kurās drīkst cirst bērzus, kas nomāc jaunaudzē augošās priedes. Liegts cirst arī bērzus, kas garāki par trim metriem. Aizliegts cirst bērzus, kuru celma diametrs 10 centimetru augstumā virs sakņu kakla pārsniedz 12 centimetrus.

Ikviens Latvijas iedzīvotājs svētku sajūtas radīšanai bez maksas drīkst iegūt arī koku zarus viena kubikmetra apmērā neatkarīgi no koku sugas. Taču tad ir jāievēro nosacījumus, ka zarus atļauts iegūt cirsmās pēc mežizstrādes darbu pabeigšanas no ciršanas atliekām, kā arī tos atļauts iegūt no augošiem kokiem, kas garāki par trim metriem. Vienlaikus zarus atļauts iegūt no koka zemākajiem zariem, atstājot neskartus augšējos zarus, lai to zaļais vainags būtu vismaz divas trešdaļas no koka augstuma. Liegts bojāt koka stumbru un galotni.

"Latvijas valsts mežu" vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja - Zemkopības ministrija.