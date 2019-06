Krāšņo peoniju cienītāji gaidīti šo ziedu svētkos Kuldīgā

Peoniju dārzā "Ziedoņi" būs iespēja aplūkot vienu no Latvijas lielākajām peoniju kolekcijām ar vairākiem simtiem šķirņu un skaisti iekoptu daiļdārzu. Svētku rīkotāja, peoniju kolekcionāre Dagnija Voika konsultēs par peoniju audzēšanu. Būs iespēja iegādāties peoniju stādus. Māksliniece Ilze Vanaga piedāvās apgūt ziedu mandalu gleznošanu no plkst.12 līdz 16, savukārt plkst.13 muzicēs vijolnieks Edgars Ziņģis. Peoniju dārza saimnieki iepazīstinās arī ar peoniju izmantošanu dabīgajā kosmētikā.

Peoniju dārzs "Ziedoņi" piedāvā vienu no Latvijas lielākajām peoniju kolekcijām, kurā ir vairāk nekā 400 šķirnes - gan lakstainās, gan krūmpeonijas. Peoniju kolekcija "Ziedoņos" izveidota 14 gadu laikā un ik gadu tiek papildināta ar izcilākajām šķirnēm un peoniju selekcijas jaunumiem no Eiropas un ASV. "Ziedoņos" ir aplūkojams arī iekopts daiļdārzs, retu koku un krūmu stādījumi. Peoniju dārzs ziedēšanas laikā apmeklētājus uzņem no plkst.10 līdz 18. Peoniju dārzs atrodas Kuldīgas novada Pelču pagasta "Ziedoņos".