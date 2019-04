Gudriem.lv: Ieteikumi ceļojuma plānošanā

Biļešu un viesnīcas rezervācija

Viena no būtiskākajām izdevumu pozīcijām ir lidmašīnas biļetes. Tā kā to cena ievērojami mainās atkarībā no izvēlētajām lidojuma dienām, Gudriem.lv iesaka pielāgot savu atpūtu ekonomiski izdevīgām aviobiļetēm un nevis otrādi. Piemēram, biļetes ar pārlidojumu nedēļas vidū izmaksās mazāk vai, upurējot ērtību, finansiāli izdevīgāk var izrādīties pirkt lidojumu ar pārsēšanos.

Viszemāko cenu biļešu atrašanai var izmantot lēto biļešu meklētājus un salīdzinātājus internetā. Meklēšanu var veikt konkrēto lidsabiedrību mājaslapās (Ryanair, Wizz Air, airBaltic u.c.) vai salīdzināt vairākus dažādu kompāniju piedāvājumus vienkopus saitē Aviobiļešu meklēšana.

Vērtīgs ieteikums – lidojums no netālām pilsētām, kā Kauņa, Viļņa, Tallina, var izrādīties lētāks nekā izlidošana no Rīgas, ietverot arī transporta izmaksas nokļūšanai uz šo pilsētu, tāpēc droši izskati arī šādu variantu.

Pamatojoties uz lēto ceļojumu ekspertu apgalvoto, labākais laiks, kad iegādāties lētas aviobiļetes ir: gadu pirms plānotā ceļojuma, 2-3 mēnešus vai dažas dienas pirms izlidošanas. Taču būtībā, tiklīdz ieraugi izdevīgu piedāvājumu, ir jārīkojas un šī iespēja jāizmanto.

Ja atrastās aviobiļetes šķiet pārāk lētas, pastāv arī iespēja, ka noticis kļūdains izmaksu aprēķins. Šādā gadījumā noteikti nevajag mēģināt izmaksu jautājumu risināt ar aviokompāniju, bet gan veikli notikušo aprēķina kļūdu izmantot savā labā, neticami lēto lidojumu iegādājoties!

Gluži tāpat kā lidmašīnas biļetes, arī par apmešanās vietu ceļojumā jādomā laicīgi. Iesakām pieteikties meklētāju (piemēram, booking.com) mājas lapu jaunumiem, tādā veidā saņemsi izdevīgākos piedāvājumus savā e-pastā.

Lielāka iespēja, ka nakšņošana izmaksās mazāk, ir viesnīcās, kas atrodas tālāk no pilsētu centriem vai populāriem tūrisma objektiem. Vērts pievērst uzmanību arī apartamentiem un hosteļiem, kuros ierīkotās virtuves palīdzēs ietaupīt uz restorānu rēķina. Ja ceļojums paredzēts lielākā radu vai draugu kompānijā, ir vērts apsvērt mājas vai dzīvokļa īres opciju, kas var izrādīties lētāk par viesnīcu. Šādus variantus var salīdzināt, izmantojot “Airbnb” servisu. Labs variants var izrādīties arī kempings.

Transporta izvēle un apdrošināšana

Izmaksas var samazināt, piedomājot pie transporta izvēles, ar kuru pārvietoties, kad būsi nonācis galamērķī. Tūristu autobusu vietā iesakām izpētīt sabiedriskā transporta kustību sarakstus un cenas, apsverot iespēju iegādāties arī biļeti vairākām dienām vai visai nedēļai uzreiz. Piedevām liela daļa apskates objektu bieži ir apskatāmi, veicot attālumu starp tiem ar kājām.

Ja pievilcīgs variants šķiet auto noma, kas nebūs tik lēta kā sabiedriskais transports, jādomā par pēc iespējas ekonomiskāka auto izvēli, kā arī izvairīšanos no maksas ceļiem. Arī tā rezervācija jāveic laikus, ko var izdarīt, piemēram, izmantojot servisa discovercarhire.com pakalpojumus.

Gudriem.lv iesaka netaupīt uz ceļojumu apdrošināšanas polises rēķina, kas izmaksās vien 10-15 euro Eiropas valstīs un nedaudz vairāk ārpus tās. Izvēlies sava ceļojuma mērķim un plānotajām aktivitātēm piemērotāko polisi no to standarta piedāvājuma. Salīdzinājumam un izpētei vari izmantot sadaļu Ceļojumu apdrošināšana, kurā pēc prasīto datu ievades saņemsi vairāku apdrošināšanas kompāniju piedāvājumus.

Jāņem vērā, ka jebkāds tuvāks vai tālāks ceļojums vienmēr prasīs finansiālo līdzekļu ieguldījumu, tāpēc vajadzētu mēģināt vajadzīgo naudu iekrāt vairāku mēnešu vai gadu laikā. Ja līdzekļu neilgi pirms izlidošanas vēl aizvien nav pietiekami, lai segtu visas ceļojuma izmaksas, īsā laikā trūkstošo summu var dabūt, aizņemoties to no kredītiestādēm kā ātro kredītu , protams, darot to atbildīgi un izvērtējot visus kredīta nosacījumus!

Reklāmas raksts sadarbībā ar Gudriem.lv