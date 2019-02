Vienlaikus tādas lietas kā skārdenes vai medikamentus šķirojamo atkritumu sarakstā iekļāvuši tikai pa vienam respondentam. Nereti, stāvot pie atkritumu šķirošanas konteineriem ar nedēļas laikā uzkrājušos ”bagātību”, nav nemaz tik viegli izšķirties, kurā konteinerā ko likt, lai gūtu pārliecību, ka sašķirotais nonāks pārstrādē.

Pirmais uzdevums ir noskaidrot, vai šķirošana notiek divās vai trīs šķirošanas pamata grupās. Divās grupās nozīmē, ka atsevišķi konteineri ir stikla iepakojumam un vieglajam iepakojumam jeb kartona, papīra, plastmasas un metāla iepakojums tiek šķirots vienā konteinerā. Savukārt, šķirojot trīs grupās, ir trīs dažādi konteineri – stikla iepakojumam, kartona/papīra iepakojumam un plastmasas un metāla iepakojumam. Ņemot vērā, ka katrā pašvaldībā prasības atkritumu šķirošanai atšķiras, ir jāseko līdzi arī norādēm uz šķirošanas konteineriem, lai zinātu, ko konkrēti katrā konteinerā var šķirot.

Pudeļu un burku vāciņi

PET pudeļu šķirošana ir vienkārša un labi zināma – pudelei jābūt tukšai un saplacinātai, bez pārtikas atliekām, etiķete nav jāņem nost. Pudele jāizmet PET konteinerā, no kurienes tā nonāks atkritumu šķirošanas rūpnīcā un pēc tam rūpnīcā PET Baltija, kas savu darbiņu padarījušās pudeles pārstrādās jaunās izejvielās.

Bet ko darīt ar pudeļu korķīšiem un burku vāciņiem? Cietie plastmasas vāciņi kopā ar visu pudeli jāizmet plastmasas iepakojumam paredzētajā konteinerā, kur jāizmet arī pudeļu un burku metāla vāciņi, kurus pēc tam ar īpašiem magnētiem nošķiro atkritumu šķirošanas rūpnīcās.

Sadzīves ķīmijas un šampūna pudeles

Dažādus cietās plastmasas jeb HDPE izstrādājumus (sadzīves ķīmijas un mazgāšanas līdzekļu pudeles, vējstiklu šķidrumu kanniņas, šampūnu pudeles utt.) jāizmet plastmasas iepakojumam paredzētajos konteineros. Šādus izstrādājumus pārstrādā rūpnīca Nordic Plast tepat Olainē.

Plēves maisiņi, čaukstošā plēve, vienreizējās lietošanas trauki, burbuļplēve

Pirmā doma – plastmasai paredzētais konteiners! Tīras plēves maisiņus burbuļplēvi un citus plēves izstrādājumus tiešām jāšķiro plastmasai paredzētajos konteineros, taču vienreizējās lietošanas trauki, dažādi čaukstošās plēves izstrādājumi, konfekšu un saldējuma papīri gan šobrīd nav pārstrādei derīgi un jāizmet kopējā atkritumu urnā.

Saplīsušais spogulis un citas spožas lietas

Čakli šķirotāji zina, ka stikla iepakojumam paredzēts savs konteiners, kurā jāliek tukšas, tīras pudeles un burkas, vai tās būtu baltas, zaļas vai brūnas. Etiķetes uz tām var atstāt, bet vāciņi gan pēc iespējas jānoņem, un konteinerā iekšā! Taču tas ir arī viss, ko tajā drīkst ievietot. Visa veida keramika, piemēram, māla pudeles, puķu podu lauskas, saplaisājuši kristāla un porcelāna trauki, saplēsti spoguļi, spuldzītes, stikla glāzes un vāzes jāizmet kopējā konteinerā, jo dažādo piemaisījumu dēļ šie izstrādājumi nav nododami pārstrādei. Logu stiklu, savukārt, var nodot specializētajos šķirošanas laukumos.

Tapetes un salvetes

Papīram un kartonam domātajos konteineros droši var likt tieši to, kam tie paredzēti – papīra un kartona iepakojumu, kā arī dažādus papīra un kartona izstrādājumus. Vai žurnāli un avīzes no pārstrādes viedokļa ir makulatūra? Jā, noteikti. Vai makulatūra pārstrādātāju acīs ir tapetes un izlietotās salvetes? Nē, šie izstrādājumi to sastāva dēļ nav pārstrādājami kopā ar papīru un kartonu, tāpēc liekami kopējā konteinerā.

Skārdenes un “bleķa” bundžas

Alumīnija skārdenes ir pārstrādei pakļāvīgs izejmateriās, ko var izmantot atkal un atkal. Tomēr skārdenēm atsevišķi konteineri parasti nav paredzēti, jo to apjoms nav tik liels un tās var veiksmīgi ar īpašiem magnētiem sašķirot uz šķirošanas līnijām. Tāpēc tās jāizmet kopā ar vieglo iepakojumu – vai nu plastmasas vai kartona un papīra iepakojumam paredzētajos konteineros. Uz skārdenēm attiecas tas pats, kas uz citiem izstrādājumiem – tām jābūt tīrām. Vāciņu var atdalīt pavisam un ielikt iekšā bundžā, bet augšējās malas, ja iespējams, saspiest kopā.

Baterijas

Baterijas satur videi un cilvēku veselībai bīstamas vielas, tāpēc tās ir atbilstoši jāuzglabā, jāsargā no bērniem un pēc izlietošanas tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Viena zemē nomesta pirkstiņbaterija rada augsnes piesārņojumu kvadrātmetra platībā, kas saglabājas apmēram 100 gadus. Pārstrādes procesā baterijas tiek sasmalcinātas, pēc tam, karsējot augstā temperatūrā, sadalītas izejvielās, un sastāvdaļas tiek nodalītas un sašķirotas.

No vienas tonnas bateriju pārstrādes procesā var atgūt 270 kg mangāna, 210 kg dzelzs, 160 kg cinka un 60 kg grafīta, ko var izmantot atkārtoti. Nekādu izņēmumu – baterijām ir vieta tikai speciālos konteineros izlietoto bateriju šķirošanai! Šādiem konteineriem jābūt pieejamiem visās vietās, kur tirgo baterijas. Latvijas Zaļais punkts parūpējies, lai šādi konteineri būtu arī visos “Rimi” un “Maxima” veikalos.

Tosteri, fēni un citas elektroiekārtas

Kad uzticamais fēns prasās pensijā, nebūtu ieteicams to mest kopējā miskastē. Nolietotās elektroiekārtas var pārstrādāt: metāla daļas tiek pārkausētas, plastmasa – pārstrādāta granulās, no vadiem un mikroshēmām tiek atdalīti derīgie materiāli, stikls tiek sasmalcināts, bīstamie atkritumi – atbilstoši apsaimniekoti, bet tikai 5–10% no iekārtas nonāk sadzīves atkritumu poligonā.

Atkārtoti izmantojami ir, piemēram, 85–90% ledusskapjos iebūvēto materiālu, bet no televizoriem var atgūt pat 96–97% sastāvdaļu. Elektroiekārtas jānodod speciālos elektroiekārtu šķirošanas konteineros vai šķiroto atkritumu laukumos neizjauktas, jo tās satur videi un cilvēkiem bīstamas vielas! Mazākas elektroiekārtas var izmest speciālajos konteineros lielākajos “Rimi” un “Maxima” veikalos, bet lielās elektroiekārtas var nodot specializētajos šķirošanas laukumos vai sazināties ar atkritumu apsaimniekotāju par to savākšanu uzreiz dzīvesvietā.

Medikamenti ar beigušos derīguma termiņu

Ja zāles vairs nelietojat vai arī tām beidzies derīguma termiņš, tās nekādā gadījumā nedrīkst izmest sadzīves atkritumos vai noskalot kanalizācijā! Zāļu kastītes var šķirot pie vieglā iepakojuma, bet pašas zāles jānodod tuvākajā aptiekā, kur farmaceiti tālāk tās nodos atbilstošai pārstrādei.

Apģērbs un mājas tekstils

Ja nu esat nolēmuši šķirties no apģērba, apaviem, mājas tekstila vai mīkstajām rotaļlietām, tās liekamas kopējā konteinerā, jo pagaidām Latvijā nav ieviesta šo materiālu šķirošana. Taču pirms tam ir vērts padomāt, vai nebūtu lietderīgāk tās nogādāt labdarības iestādēm, zaļi domājošiem veikaliem, kas pret nelielu atlaidi jauna apģērba iegādei pieņem vecos tekstilizstrādājumus, vai dzīvnieku patversmēm, kuras iemītnieki par jūsu noplukušo, bet vēl labā stāvoklī esošo segu būs priecīgi.

Kas notiek ar sašķiroto?

Šķiroto atkritumu konteineru apsaimniekošanu nodrošina atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi, kas šķiroto atkritumu konteinerus iztukšo atsevišķi no sadzīves atkritumu konteineriem. Nereti cilvēki brīnās, ka kopā tiek vākts kartona un plastmasas iepakojuma konteineru saturs, taču tas ir ekoloģiski un ekonomiski izdevīgi – šos materiālus pa veidiem sašķiro uz šķirošanas līnijām.

Toties vienā mašīnā nedrīkstētu vākt stikla iepakojumu kopā ar kartonu un plastmasu, jo stikla lauskas var iedurties kartonā un plastmasā, ko pēc tam sašķirot vairs nav iespējams. Tāpēc atsevišķi tiek tukšoti sadzīves atkritumu, plastmasas un kartona, kā arī stikla konteineri.

Ja izlietotajam iepakojumam paredzētajos konteineros ir samests liels sadzīves atkritumu daudzums, to saturs var tikt savākts vienā mašīnā un konteinera saturs nonāk atkritumu poligonā. Tāpēc rūpīgi jāseko līdzi norādēm uz konteineriem un, jo atbildīgāk būs sašķiroti atkritumi, jo mazāks kaitējums apkārtējai videi.

