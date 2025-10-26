Foto: Shutterstock
No 19. novembra Smiltenē atkal būs pieejami notāra pakalpojumi
No 2025. gada 19. novembra Smiltenē, Dārza ielā 11, atkal būs pieejami zvērināta notāra pakalpojumi – darbu uzsāks notāre Inga Kazāka, kura klientus pieņems trīs reizes nedēļā.
Klientu pieņemšanas laiki Smiltenē:
- Pirmdienās no pulksten 12.00 līdz 17.00;
- Otrdienās no pulksten 10.00 līdz 15.00;
- Ceturtdienās no pulksten 10.00 līdz 15.00.
Tāpat notāre divas dienas nedēļā klientus pieņems kaimiņu pašvaldībā – Valkā, Rīgas ielā 25:
- Trešdienās no pulksten 12.00 līdz 17.00;
- Piektdienās no pulksten 9.00 līdz 14.00.