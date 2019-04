Kāda večiņa stacijas tunelī tirgo lociņus – viena buntīte maksā vienu eiro. To ierauga kāds jauns cilvēks – samaksā eiro, bet lociņus nepaņem. Nākamajā un aiznākamajā dienā atkārtojas tas pats. Ceturtajā dienā jauneklis atkal pasniedz večiņai eiro un grasās doties prom. Bet viņa stingri sagrābj aiz piedurknes.

– Jūs droši vien vēlaties zināt, kāpēc es jums maksāju, bet lociņus neņemu?

– Nē, – atcērt večiņa. – Kopš šodienas vienas buntītes cena ir divi eiro!

***

Puisis stāsta: «Nu lūk, kāzās es uzaicinu līgavu uz pirmo deju. Dejojam pirmo, otro, trešo... Te pēkšņi pieskrien tas psihopāts, jaunais vīrs, un no visa spēka sper viņai pa kājstarpi.»

Klausītāji: «Nabadzīte, laikam viņai ļoti sāpēja.»

Puisis: «Kas tad viņai, bet man trīs pirkstus salauza...»

***

Jaunā māte pie psihiatra:

- Ziniet, dakter, es visu laiku baidos par savu bērnu. Šausmīgi baidos, nevaru ne ēst, ne gulēt, ne uz brīdi atstāt viņu vienu.

- Piemēram, no kā jūs baidāties?

- Baidos, ka viņš varētu izkrist no gultiņas, bet es to nedzirdētu.

- Un tik vien tās problēmas? Novāciet paklājiņu no gultas priekšas.

***

Pārpildītā tramvajā:

- Jaunais cilvēk, jūs izkāpsiet?

- Nē (klusā balstiņā).

- Tad novāciet savu galvu no pakāpieniem.

***

Zvans ārstam:

- Dakter, atbrauciet lūdzu, man šķiet, mana sieva ir mirusi.

- Kas noticis?

- Gultā it kā nekas nav mainījies, bet netīro trauku virtuvē kļuvis daudz vairāk.

***

Viņam bija smaga bērnība - līdz piecu gadu vecumam viņš domāja, ka viņa vārds ir Liecmanmieru...

***

- Dakter, tā ir nopietna slimība?

- Nu, seriālus es jums neieteiktu sākt skatīties...

***

Restorāna klients jautā oficiantam:

- Vai liellopu sitenis jums ir?

- Nē, bet varam jūsu priekam vismaz vistu atspārdīt.

***

Ārsts pacientam:

- Varu apsveikt, jūsu ķermenī ir uzradusies jauna dzīvība!

- Dakter, nu ko jūs te gvelžat? Es taču esmu vīrietis!

- Vispār jau cērmēm tas ir vienalga...

***

Viņš bija īsts neveiksminieks. Viņam neveicās visur. Arī seksā. Pat tad, kad viņš piezvanīja uz dienestu «Sekss pa telefonu», viņam atbildēja: «Šodien nē! Man sāp auss.»