Baza Lurmena mūziklam “Mulenrūža” aprit 25 gadi: kur tā aktieri ir šodien?
“Mulenrūža” arī šodien ir viena no spilgtākajām 2000. gadu sākuma muzikālajām filmām, kas apvienoja klasisku traģisku mīlasstāstu ar modernu popmūziku, teatrālu vizuālo stilu un Baza Lurmena raksturīgo pārmērīgi krāšņo kino valodu.
Filmas darbība norisinās 19. gadsimta beigu Parīzē, slavenajā “Mulenrūžas” kabarē, kur jauns rakstnieks Kristians iemīlas kabarē zvaigznē Satīnā. Filma kļuva par lielu kultūras notikumu, jo tajā vienuviet saplūda dažādi laikmeti — vēsturiska Parīzes bohēma, mūsdienu popdziesmas, operas un kabarē elementi. Tajā skanēja pazīstamas dziesmas no Eltona Džona, “Queen”, Madonnas, “The Police”, Nirvana un citu mākslinieku repertuāra, bet īpaši populāra kļuva dziesma “Lady Marmalade”, ko filmas skaņu celiņam izpildīja Kristīna Agilera, Lil’ Kim, Mya un Pink.
Filma saņēma astoņas “Oskara” nominācijas un ieguva divas statuetes — par labāko māksliniecisko noformējumu un kostīmiem. Tā ieguva arī “Zelta globusu” kā labākā muzikālā vai komēdijas filma. Tolaik tieši “Mulenrūža” palīdzēja atdzīvināt interesi par kino mūzikliem laikā, kad šis žanrs Holivudā vairs nebija īpaši modē.
Arī pēc vairāk nekā divām desmitgadēm “Mulenrūža” turpina dzīvot popkultūrā — tā iedvesmoja veiksmīgu Brodvejas mūziklu, kas pirmizrādi piedzīvoja 2018. gadā Bostonā, bet 2019. gadā nonāca uz Brodvejas skatuves un vēlāk ieguva “Tony” balvu kā labākais mūzikls.
Šomēness, kad filma svin savu 25. gadadienu, atskatāmies, kur ir tās neaizmirstamie aktieri.