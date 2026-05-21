VIDEO: Karalim Čārlzam gadās publiska ķibele - viņu apķēza putns
Karalim Čārlzam trešdien Ziemeļīrijā gadījās visai “nekaraliska” sagaidīšana — solo vizītes laikā viņu negaidīti notraipīja kaija.
Kā liecina video, putna atstātās pēdas bija redzamas uz viņa uzvalka žaketes apakšdaļas, kamēr karalis apmeklēja Ņūkāslas pilsētu.
Karalis bija gatavs sākt sasveicināšanos ar cilvēkiem, kuri bija sapulcējušies aiz drošības barjerām galvenās ielas malā, kad putna izkārnījumi trāpīja gan viņam, gan apkārtējiem.
64 gadus vecā Irēna Mārtina no Dromaras ciemata netālu no Lisbērnas pūlī kopā ar savu māsu Paulu Leiču gaidīja iespēju redzēt karali un no ielas otras puses kļuva par šī incidenta aculiecinieci. Pēc tam, kad viņa ar Čārlzu par notikušo pajokoja, sieviete sacīja: “Mēs runājām ar karali par kaiju, un viņš teica: “Labi, ka netrāpīja man uz galvas.””
“Kāds mēģināja pierunāt viņu uzvilkt mēteli, bet viņš to neizdarīja. Ja tevi apķēza kaija, tas it kā nesot veiksmi. Mēs esam ļoti priecīgi, ka viņš ieradies Ziemeļīrijā, lai mūs satiktu, un ir ļoti jauki viņu redzēt Ņūkāslā,” piebilda aculieciniece.
Šī gan nav pirmā reize pēdējā laikā, kad karalim publiskā pasākumā gadījies neveikls vai amizants mirklis. Nesen ASV vizītes laikā viņš negaidīti pārtrauca garu rokasspiedienu rindu Baltajā namā, savukārt uz sarkanā paklāja viņam nācās saglabāt diplomātisku mieru pēc Roda Stjuarta asā komentāra par ASV prezidentu Donaldu Trampu.