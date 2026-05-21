Pāris ASV nosvin kāzu 75. gadskārtu un izpauž laimīgas laulības noslēpumu
Šomēnes ASV Pensilvānijas štata Ligoneras pilsētas iedzīvotāji Džūlija un Džeimss Ambrozi nosvinēja Dimanta kāzas — savas laulības 75. gadskārtu. Nu jau krietni cienījamā vecumā pāris dalījies ar recepti, kas tik ilgi ļāvis saglabāt laimīgu laulību.
Pāris apprecējās tālajā 1951. gadā drīz pēc iepazīšanās. Abi atzina, ka pirmais, kam viņi pievērsa uzmanību, bija izskats. “Skaistas formas,” nosmēja Džeimss. “Viņš bija simpātisks jauns vīrietis,” atminējās Džūlija. “Sēdēja savā automašīnā ar pīpi mutē. Viņš izskatījās tik glīts.”
Viņi uzaudzināja divus dēlus un divas meitas, pašlaik viņiem ir 12 mazbērni, 21 mazmazbērns un jau divi mazmazbērni.
Kāds ir tik ilgas un harmoniskas laulības noslēpums? Viens no iemesliem ir tas, ka viņi nekad nav devušies pie miera, būdami dusmīgi viens uz otru. Viņa vecākā meita Džoanna uzsver, ka ģimenē nav pieņemts plēsties. “Es esmu tik lepna,” viņa atzīst. “Kad runāju ar draugiem un varu teikt, ka abi vecāki joprojām ir ar mani, abi ir mobili un patstāvīgi. Tā ir lieliska ģimene, mēs nekad neplēšamies, tā ir viena no mūsu ģimenes īpatnībām. Nedomāju, ka mums jelkad būtu bijis ģimenes kašķis, pēc kura mēs viens ar otru virs nesarunātos.”
Iespējams, ne mazāk būtisks faktors — Džeimss atzīst, ka viņš nav noteicējs ģimenē. Kad viņš to sapratis? “Laikam brīdī, kad mācītājs man lika pateikt “Jā”,” smejot atteica Džeimss.