Aizsaulē devies "doktors Votsons" Deivids Bērks, kuru daudzi atceras no slavenā britu seriāla par Šerloku Holmsu
Aizsaulē devies slavenā doktora Votsona lomas atveidotājs, angļu aktieris Deivids Bērks. Viņš leģendārā detektīva Šerloka Holmsa palīgu atveidoja astoņdesmito gadu televīzijas seriālā “Šerloka Holmsa piedzīvojumi” kopā ar Džeremiju Bretu.
91 gadus vecais teātra un kino aktieris nomira 10. maijā, viņa nāvi piektdien apstiprināja aktiera aģents.
Kaut gan Bērkam bija ilga karjera teātrī un televīzijā, parādoties tostarp arī krimināldrāmas televīzijas seriālā “Midsomeras slepkavības” (Midsomer Murders), daudziem viņš asociējas tieši ar doktoru Votsonu televīzijas seriālā “Šerloka Holmsa piedzīvojumi” (The Adventures of Sherlock Holmes), kas tika demonstrēts no 1984. līdz 1994. gadam. Tiesa, Bērks Votsona lomu atveidoja tikai pirmajā sezonā.
Viņa dēls, aktieris Toms Bērks atzina “The Times”, ka viņa tēvs atteicās filmēties seriāla otrajā sezonā “Šerloka Holmsa atgriešanās” (The Return of Sherlock Holmes), jo jutās “šausmīgi vainīgs”, uz filmēšanas laiku atstājot sievu un dēlu. Pats Toms, kļūstot pieaugušam, izjutis vainas apziņu par to, ka tēvs “atteicies no šīs lieliskās iespējas” viņa labā. Kad viņš jautāja tēvam par iemeslu, saņēma atbildi: “Tā bija mana izvēle. Es negribēju tikai strādāt, es gribēju būt arī tavs tētis. Turklāt man jau apriebās teikt: “Ak, jēziņ, Holms!””.
Turpmākajās sezonās Bērku nomainīja angļu aktieris Edvards Hārdviks (1932-2011). Šerloka Holmsa lomas atveidotājs Džeremijs Brets jau seriāla filmēšanas laikā bija smagi slims, nomira drīz pēc tā noslēguma 1995. gada 12. septembrī 61 gada vecumā.
Kā jau visi zina, Šerloks Holmss un doktors Votsons dienas gaismu ieraudzīja, pateicoties skotu rakstniekam, seram Arturam Konanam Doilam (1859-1930), viņa darbos no 1887. līdz 1927. gadam. Viņi iemūžināti arī neskaitāmās televīzijas un kino ekranizācijās.