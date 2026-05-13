FOTO: Rebela Vilsone un Ramona Agruma parāda pirmos ģimenes mirkļus pēc otrās meitas piedzimšanas
Holivudas aktrise Rebela Vilsone un latviešu dizainere Ramona Agruma sociālajos tīklos dalījušās ar jaunām ģimenes fotogrāfijām, kurās redzamas kopā ar abām meitām — Roisu un jaundzimušo Rouzu Estellu.
Agruma publicētajās fotogrāfijās redzami sirsnīgi ģimenes mirkļi, atzīmējot Mātes dienu. Pie ieraksta viņa rakstīja, ka būt mammai abām meitām — Roisai un Rouzai — un audzināt bērnus kopā ar Rebelu Vilsoni ir bijis viņas dzīves lielākais prieks un svētība.
Maija sākumā pāris paziņoja par otrās meitas piedzimšanu. 45 gadus vecā Vilsone priecīgo ziņu pavēstīja vietnē “Instagram”, rakstot: “Ar lepnumu paziņojam par mūsu otrās meitas Rouzas Estellas piedzimšanu! Cik brīnišķīga svētība — mūsu ģimenē ienākusi vēl viena maza meitenīte! Tagad, 4. maijā, mēs esam jau četri!”
Par gaidāmo ģimenes pieaugumu filmas “Pirmklasīgās” (“Pitch Perfect”) zvaigzne un modes zīmola “Lemon Ve Limon” īpašniece paziņoja 8. decembrī.
Vilsone un Agruma publiski apstiprināja savas attiecības 2022. gada jūnijā, bet 2024. gadā salaulājās. Pirmā kāzu ceremonija notika Sardīnijā, Itālijā, kur viņu vecākā meita Roisa bija puķu meitene. Vēlāk pāris sarīkoja arī mazāku juridisku ceremoniju Vilsones dzimtajā Sidnejā, Austrālijā.