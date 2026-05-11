Mjanmā atrasts gigantisks 11 000 karātu rubīns
Mjanmā, kas jau gadiem ilgi cieš no pilsoņu kara, atrasts gigantisks rubīns, kura svars sasniedz 11 000 karātus jeb 2,2 kilogramus.
Rubīns tika atrasts Mjanmas ziemeļos, "Mogok" apkaimē, kas pazīstama kā dārgakmeņu ieguves sirds. Saskaņā ar ziņojumu no valsts kontrolētajiem plašsaziņas līdzekļiem, šis jaunais rubīns tika atklāts 2026. gada aprīlī, īsi pēc tradicionālās Jaungada svinēšanas.
Jāpiemin, ka 1996. gadā Mjanmā tika atrasts vēl liekāks rubīns, kas svēra 4,29kg, tomēr jaunatrastais dārgakmens tiek uzskatīts par vērtīgāku tā izcilās krāsas un augstās kvalitātes dēļ. Rubīns ir purpursarkanu nokrāsu un dzeltenīgiem toņiem, tas ir ar mērenu caurspīdīgumu, kā arī ar ļoti atstarojošu virsmu.
Mjanma ir pasaules galvenā rubīnu piegādātājvalsts, kas nodrošina pasaules tirgu līdz pat 90% no pasaules rubīniem. Rubīnu tirdzniecība ir galvenais Mjanmas ienākumu avots, tomēr dārgakmeņi arī palīdz finansēt noziedzīgo pasauli. Rubīnu ieguve ir galvenais finansējuma avots etniskajām bruņotajām grupām, kas cīnās par autonomiju valstī, un Mjanmas bagātīgās rubīnu atradnes ir viens no faktoriem, kas veicinājis ilgstošus iekšējos konfliktus valstī.