Holivudas zvaigzne Rebela Vilsone un latviešu dizainere Ramona Agruma sagaidījušas otro bērnu
Holivudas aktrises Rebelas Vilsones un latviešu dizaineres Ramonas Agrumas ģimenē priecīgs notikums — pāris sagaidījis otro bērnu.
45 gadus vecā aktrise priecīgo ziņu pavēstīja vietnē “Instagram”, rakstot: “Ar lepnumu paziņojam par mūsu otrās meitas Rouzas Estellas piedzimšanu! Cik brīnišķīga svētība — mūsu ģimenē ienākusi vēl viena maza meitenīte! Tagad, 4. maijā, mēs esam jau četri!”
Nu jau divu bērnu mamma Rouzu sagaidījusi kopā ar savu sievu, latviešu dizaineri Ramonu Agrumu, kura laidusi pasaulē jaundzimušo. Pāris apprecējās 2024. gadā. Rebela turpināja: “Mēs ar Ramonu jūtamies neticami pateicīgas un svētītas, ka mūsu ģimene aug. Paldies visiem par labajiem vēlējumiem.”
Arī Ramona komentēja ierakstu, piebilstot: “Uz mūsu ģimeni! Tagad mēs esam četri.”
Par gaidāmo ģimenes pieaugumu filmas “Pirmklasīgās” (“Pitch Perfect”) zvaigzne un modes zīmola “Lemon Ve Limon” īpašniece paziņoja 8. decembrī.
Abas sievietes publiski apstiprināja savas attiecības 2022. gada jūnijā un kopš tā laika kļuvušas par vienu no Holivudas sirsnīgākajiem laulātajiem pāriem. Rebela un Ramona bieži dalās ar fotogrāfijām no ģimenes piedzīvojumiem, svētku svinībām un nozīmīgiem mirkļiem kopā ar mazo Roisu.
2024. gadā Vilsone un Agruma salaulājās divreiz. Pirmā kāzu ceremonija notika Sardīnijā, Itālijā, un meita Roisa bija viņu puķu meitene. Pēc dažiem mēnešiem viņas sarīkoja mazāku, juridisku ceremoniju Vilsones dzimtajā Sidnejā, Austrālijā.