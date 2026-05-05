Festivālā "Summer Sound" uzstāsies igauņu reperis Tomijs Kešs
Festivālā "Summer Sound" uzstāsies igauņu reperis, producents un mākslinieks Tomijs Kešs, informēja festivāla pārstāve Gita Deniškāne.
Kešs pērn pārstāvēja Igauniju Eirovīzijas dziesmu konkursā ar dziesmu "Espresso Macchiato", kas kļuva par vienu no straumētākajām aizvadītā gada Eirovīzijas dziesmām.
Savas karjeras laikā Kešs sadarbojies ar vairākiem māksliniekiem, piemēram, "Charli XCX", "Diplo", "Bones" un "bbno$". Viņa populārāko dziesmu vidū ir, piemēram, "Stubid", "Figaro", "Zuccenberg", "United by Music" un "Euroz Dollaz Yeniz". Viņš uzstājies arī tādos festivālos kā "Glastonbury", "Sziget" un "Roskilde".
"Summer Sound" laikā no 31. jūlija līdz 1. augustam uz vairākām skatuvēm kāps arī dažādu žanru pašmāju mākslinieki: Olga Rajecka ar grupu "Pērle", Roberts Gobziņš, humorroka grupa "Pirmais kurss", grupa "Oranžās brīvdienas" un duets "Čipsis un Dullais". Tāpat festivālā uzstāsies "Gapoljeri", "B Optimist", "Pidari", "Zōna", "Voiceks Voiska", "Raum" un "Vultura".
"Summer Sound" šogad uzstāsies elektroniskās mūzikas pārstāvji "Hardwell" no Nīderlandes, Alans Volkers no Norvēģijas, "Sigma" no Lielbritānijas, kā arī grupa "Gogol Bordello" no ASV.
Tāpat festivālā uzstāsies "Bermudu divstūris", "Singapūras satīns", reperi Ansis un Deniss, Eirovīzijas dalībnieces "Tautumeitas", kā arī Ralfa Eilanda kūrētais "The Big Bad Hit Show", "Very Cool People" ar Žoržu Siksnu un reperi Ozolu, kā arī citi pašmāju un starptautiskie mūziķi.
Festivāls "Summer Sound" katru gadu norisinās Liepājas pludmalē. 2026. gadā festivāls notiks jau 14. gadu. "Summer Sound" apvienos vietējos un starptautiskos māksliniekus.